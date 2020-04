[Italia] Covid-19: Le spiagge libere forse in concessione gratuita agli stabilimenti

Tempo di lettura: 1 minuto

Sui tratti di litorale che non sono in concessione occorrerà garantire un adeguato distanziamento, poiché non tutti sono nelle condizioni di pagare, peraltro cifre anche esose, per ombrellone e sedie sdraio. Quindi anche questi villeggianti hanno diritto ad andare al mare e di farlo in sicurezza.

L’idea è quella di un patto collaborativo tra i balneari e le istituzioni, sulla base del quale dare la possibilità ai concessionari, per questa stagione, di estendere le concessioni su una congrua quantità di spiaggia che possa garantire loro sostenibilità finanziaria, in cambio della presa in carico dei tratti di spiagge libere adiacenti.

In quei lotti di spiaggia libera, i concessionari potranno garantire la pulizia, la vigilanza, i servizi di salvamento e sui quali Polizia Locale e Protezione Civile potrebbero contingentare razionalmente gli accessi.

In cambio della gestione delle spiagge libere, cui va garantita naturalmente la fruizione senza oneri per i bagnanti, la proposta è di cancellazione il canone concessorio per l’annualità in corso.

Questo è quanto proposto da Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per un tavolo con le associazioni dei balneari.

Nel resto delle altre regioni cosa verrà fatto?

