[Italia] Covid-19, La girandola delle autocertificazioni; uscita quella per fase 2

Tempo di lettura: 1 minuto

In questa emergenza sanitaria da Covid-19, il governo Italiano ha emesso varie autocertificazioni, mandando in panico le persone in quanto ogni volta sul documento venivano aggiunte diciture sibilline che, soltanto un avvocato le può interpretare in modo corretto a norma di legge.

Ed ecco in questa Fase 2, che parte dal 4 Maggio 2020 sino al 18 compreso, una nuova autocertificazione.

Dal Viminale chiariscono è possibile utilizzare anche il documento precedente.

Nel contempo è disponibile il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti durante l’emergenza Coronavirus, nel sito web del Viminale.

L’autodichiarazione, spiega il ministero dell’Interno, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Che cosa c’è di nuovo nel nuovo modulo dell’autocertificazione del Maggio 2020?

Dunque il cittadino deve dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, sia nazionali che regionali.

Sono quindi riportati le quattro motivazioni che possono determinare lo spostamento:

1) comprovate esigenze lavorative;

2) assoluta urgenza;

3) situazione di necessità;

4) motivi di salute.

Si lasciano poi sei righe in bianco in cui il cittadino può specificare la ragione dello spostamento, ma fate molta attenzione a cosa scrivete e, pertanto, consigliamo di rivolgersi al vostro legale di fiducia onde incorrere in sanzioni pecuniarie.

Come potete osservare non c’è scritto alcuna dicitura in merito all’attività sportiva e motoria.

Link autocertifcazione Maggio 2020

