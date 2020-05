[Italia] Covid-19 – Fase 2, I congiunti; sentenza della Cassazione del 2014

Tempo di lettura: 2 minuti

La sentenza della Cassazione della quarta sezione, esattamente la numero 46351 del 10 novembre 2014, fa chiarezza sul concetto di “congiunto”.

Il termine si estende, non solo ai familiari in linea ascendente o discendente (dai nonni ai genitori ai figli ai nipoti) o orizzontale ( fratelli, sorelle, cugini), ma anche fidanzati, compagni e tutti coloro che sono legati da una solida relazione affettiva, anche non in presenza di un legame giuridicamente riconosciuto come matrimonio e unione civile.

Si legge nella sentenza 46351/2014 – a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali – .

Quindi gli amici rientrano negli affetti stabili, e sono considerabili congiunti.

Nel sito web del governo Italiano si legge:

Gli amici rientrano nella dicitura ‘le persone legate da uno stabile legame affettivo‘.

Quindi, in sintesi: “Si è congiunti in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo”, scrivono gli Ermellini nella sentenza di sei anni fa.

A tal proposito prendiamo quanto dice la corte di Cassazione sulla sentenza del 2014, quando cita l’articolo 2 della Costituzione aggiungendo che, lo stabile legame, tra due persone, “non debba essere necessariamente strutturato come un rapporto di coniugio” .

Cos’è il Coniugio? È il rapporto che lega marito e moglie e che obbedisce al principio dell’uguaglianza giuridica dei coniugi. L’art. 143 c.c. individua i doveri inderogabili che sono connessi al rapporto di coniugio: l’obbligo di fedeltà, di assistenza e di collaborazione, di coabitazione, di contribuzione ai bisogni della famiglia.

Ma cosa scrivere sull’autocertificazione?

In aiuto al quesito in questione c’è uno studio legale che consiglia cosa fare e come.

Per evitare di fare pubblicità a tale professionista e creare problemi, consigliamo di andare sulla piattaforma youtubo e cerca ‘Luca Nali’.

In qualsiasi caso, la legge della privacy tutela i nomi dei congiunti, pertanto: «non si dovranno indicare le generalità della persona o delle persone che si andranno a trovare in casa, altrimenti ci sarebbe una ingiustificata violazione della privacy», afferma il Capo di Gabinetto della Prefettura, dott. Stefano Simeone ai colleghi del GDB.

A T T E N Z I O NE….se il vostro ‘congiunto’ è fuori regione? E’ possibile andarci? NO! E’ chiaramente scritto nel DpCM alla lettera A articolo 1!

…:…

Redazione dell’Agenzia di stampa internazionale EMMEGI – Mail, redazione@reporterspress.it