[Italia] Covid-19 e le Fake News comunicate dalla Agcom

Tempo di lettura: 1 minuto

In Italia esiste una autorità garante nelle comunicazioni, la quale in questa emergenza sanitario a del Covid-19 ha aumentato esponenzialmente il suo lavoro di controllore di quanto viene pubblicato dai giornalisti e non solo. A questo proposito di seguito vi inseriamo 10 tra le bufale più diffuse sul Covid-19 in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti, quindi da dove nascono e come si sono sviluppate, secondo la AGCM.

“Il virus del Covid-19 è stato sottratto da un laboratorio canadese da spie cinesi”

“Il virus del Covid-19 contiene ‘sequenze simili all’Hiv’, lasciando intendere che si tratti di un virus costruito artificialmente”

“La pandemia di Covid-19 era stata prevista in una simulazione”

“Un gruppo finanziato da Bill Gates ha brevettato il virus del Covid-19”

“Il virus del Covid-19 è un’arma biologica creata dall’uomo”

“La tecnologia dei telefoni cellulari 5G è collegata alla pandemia di coronavirus”

“L’argento colloidale può curare il Covid-19”

“La Miracle Mineral Solution può curare il Covid-19”

“L’aglio può curare il Covid-19”

“È stato dimostrato che dosi massicce di vitamina C siano un trattamento efficace per il Covid-19”

I controllori di tali verifiche lavorano all’interno del Newsguard che, da molte parti, in tutto il mondo viene criticato come una minaccia alla libertà di informazione.

Numerosi utenti, in particolare però diciamolo, sono blogger, avrebbero scritto su diversi social, l’intenzione di querelare i vari referenti di Newsguard, in diversi paesi.

Intanto vi abbiamo indicato i titoli delle fake News. A voi, cari utenti, approfondire leggendo gli articoli sul sito web dell’AGCOM.

Reporter Freelance EUROPA – Mail, redazione@reporterspress.it