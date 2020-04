[Italia] Coronavirus, stato di emergenza fino al 31 luglio 2020; chiarimenti

Tempo di lettura: 1 minuto

Lo stato di emergenza, fino al 31 luglio 2020, non è una fake news, infatti è stato dichiarato ufficialmente lo scorso 31 gennaio 2020, per i sei mesi successivi, dopo la positività dei due turisti cinesi a Roma.

Di seguito la dicitura, ricavato dal documento del governo in Gazzetta Ufficiale:

“In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’ dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

Controllate pure la fonte

La nostra Costituzione rende possibile ”al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia” delle ‘restrizioni’ ben precise, in questo caso leggasi sino al 31 luglio 2020.

Il Presidente Conte però ha detto:”Siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza del 31 luglio fissata all’inizio dell’emergenza si possa tornare alle nostre abitudini di vita, a un migliore stile di vita, perché questa prova che stiamo affrontando ci renderà migliori“.

.:.

Valerio ALberti – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it