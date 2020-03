Italia – Coronavirus, ministro dello sport chiede sospensione “immediata” Serie A

Tempo di lettura: 1 minuto

Il ministro dello sport italiano Vincenzo Spadafora ha chiesto oggi, domenica 8 Marzo 2020, una sospensione immediata della stagione di Serie A a causa dell’epidemia di coronavirus.

L’Italia sta sopportando il peso maggiore, in Europa, di un’epidemia emersa per la prima volta in Cina alla fine dello scorso anno, diffondendosi a macchia d’olio in quasi tutto il mondo.

Il presidente della Federcalcio italiana Damiano Tommasi ha twittato domenica che “fermare il calcio è la cosa più utile per il nostro paese in questo momento”.

“La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) dovrebbe prendere immediatamente in considerazione l’interruzione della Serie A”, ha scritto Spadafora in una nota sulla sua pagina Facebook.

“Non ha senso in questo momento, poiché chiediamo ai cittadini di fare enormi sacrifici per prevenire la diffusione del virus, mettere in pericolo la vita di giocatori, arbitri, staff tecnico e tifosi che sicuramente si riuniranno per guardare le partite, non sospendendo temporaneamente il calcio.”

“Le squadre di tifo stanno giocando nei nostri ospedali, nei pronto soccorso”, ha scritto Tommasi.

