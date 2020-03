Italia, Coronavirus: esercito statunitense annulla presenza

Tempo di lettura: 1 minuto

L’esercito ha impedito alle truppe con base in Italia di assumere nuovi incarichi o di frequentare scuole militari negli Stati Uniti nel tentativo di rallentare la diffusione del nuovo coronavirus.

“A partire da subito, tutti i soldati e le famiglie di PCSing su ordinazione dall’Italia fermeranno il movimento e saranno ritardati per i prossimi 60 giorni o fino a nuovo avviso”, ha detto il comandante dell’US Army Garrison Italia Col. Dan Vogel sabato in un video postato sul Pagina Facebook di garrison.

Nel corso dei due mesi successivi, il presidio si aspettava che circa 180 soldati cambiassero incarichi, noti come cambio permanente di stazione o PCS.

Coloro che dovevano frequentare l’educazione militare professionale negli Stati Uniti non potranno farlo a meno che il corso non duri sei mesi o più, afferma il messaggio. In questi casi, i partecipanti viaggeranno negli Stati Uniti con due settimane di anticipo e saranno messi in quarantena prima di frequentare la scuola.

Fonte : Stripes .com

Reporter Freelance EUROPA – Mail, redazione@reporterspress.it