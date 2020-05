[Italia – Alto Adige] OSJ Umanitarian Operation

Tempo di lettura: 1 minuto

L’associazione ARCHE di Berlino, nell’attuale circostanza di grande difficoltà per le famiglie, si è rivolta al Priore del Trentino Alto Adige e Veneto per chiedere aiuto a sostegno per delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi che frequentano le case dell’Associazione e che oggi sono in quarantena, ciascuno presso le loro famiglie; in questo periodo l’Associazione ha organizzato sostegno didattico a distanza, momenti ludici e sportivi da organizzare in casa, ma non ha più la possibilità di dare sostegno alle famiglie dei ragazzi, di tipo alimentare e per beni di prima necessità.

I Cavalieri e Commendatori Thorsten Burzlaff e Thaner Arikan , sostenuti dal Priore Donna Monika Zisser del Barchino, si sono attivati ed hanno raccolto una somma di denaro in assegni consegnandoli a suddetta associazione.

I soldi, destinati all’acquisto di beni alimentari, materiale scolastico e giocattoli, sono poi stati suddivisi presso le case di raccolta dei ragazzi che hanno manifestato la difficoltà.

In questo periodo particolare, grande soddisfazione e gioia è stata manifestata dai Cavalieri, che hanno dato vita a questa azione di grande solidarietà nei confronti delle famiglie più bisognose.

Un sentito ringraziamento per l’autorizzazione a questo intervento va al Gran Maestro Principe Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci e al Gran Priore Don Alberto Tuminelli di Merì.

………..

Testo rielaborato dalla redazione Kningts – press Office OSJ, da quello del Priore, Gran Croce Donna Monika Zisser del Barchino.

Redazione Cultura, Storia, Spiritualità -> Gestione Ufficio Stampa Del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di malta OSJ. <- Mail, redazione@reporterspress.it | Per le notizie/comunicati OSJ utilizzare la mail, pressofficeorderofmaltaosj@gmail.com