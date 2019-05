Istituto di diritto spaziale e delle telecomunicazioni

L’ Institute of Space and Telecommunications Law ( IDEST ) è stato fondato nel 2000 su iniziativa di professionisti nei settori dello spazio e delle telecomunicazioni. L’istituto è collegato all’Interdiscliplinary College of Research dell’Università di Paris-Sud . IDEST è composto da un numero di docenti, professori, dottorandi e ricercatori sotto il controllo di un consulente scientifico composto da professori rinomati e figure chiave nei settori coinvolti.

IDEST affronta tutti gli aspetti legali legati all’uso delle applicazioni spaziali e spaziali. L’Istituto si concentra anche sulla cooperazione industriale, sulla finanza di progetto e sull’analisi della politica spaziale nazionale a livello civile, commerciale e militare.

IDEST esercita anche le sue competenze nel campo del diritto delle comunicazioni elettroniche, in particolare in termini di regolamentazione del mercato, uso di risorse limitate, normalizzazione di attrezzature e applicazioni. Inoltre, l’Istituto affronta anche questioni relative ai settori chiave sopra menzionati: diritto dell’informazione, diritto dei media , difesa e sicurezza.

IDEST è coinvolto nella gestione del master in attività spaziali e diritto delle telecomunicazioni presso l’Università di Paris-Sud . I suoi membri partecipano come relatori in numerose altre università e grandes écoles in Francia e all’estero, in particolare all’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE), Supélec , ENSTA ParisTech , International Space University , l’Università di Strasburgo, l’Istituto di studi politici di Parigi .

IDEST ha anche insegnato professori nel campo della legge spaziale e delle telecomunicazioni tenendo conferenze sia in Francia che all’estero.

Nel 2011 è stata firmata una convenzione tra l’ Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace e l’Università di Paris-Sud per lo sviluppo e la cooperazione tra i due istituti nel diritto spaziale.

