Israele espande la quarantena dei viaggiatori

Tempo di lettura: 1 minuto

Il ministero della Sanità ha ampliato il suo elenco di ordini restrittivi, il che porterà probabilmente migliaia di israeliani ad andare in isolamento. Secondo alcuni rapporti, fino a 100.000 persone sono attualmente in isolamento.

“Dobbiamo capire, siamo nel mezzo di un’epidemia globale “, ha dichiarato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu durante una conferenza stampa, “la più pericolosa di queste epidemie negli ultimi 100 anni”.

Una persona che ritorni nel Paese da Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Italia o Austria dovrà inserire 14 giorni di quarantena. Questa restrizione è retroattiva e si applica dalla data in cui una persona è tornata in Israele.

Nessuno straniero che arriva da questi paesi può entrare in Israele a meno che non possa dimostrare di avere un posto in cui può essere messo in quarantena, per il periodo di tempo richiesto.

A nessun viaggiatore straniero che sia stato in Iran, Iraq, Siria o Libano nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Israele è vietato di entrare.

Agli operatori sanitari è vietato viaggiare all’estero e si raccomanda che anche gli impiegati civili si astengano dal viaggio.

Israele non ospiterà conferenze internazionali fino a nuovo avviso e anche i cittadini di ritorno da conferenze internazionali dovranno entrare in quarantena.

Non saranno inoltre ammessi eventi di massa di oltre 5.000 persone, annullando diversi eventi festivi previsti per l’imminente festività Purim.

Infine, il Ministero della Sanità chiede alle persone di aderire a una rigorosa igiene personale ed evitare di stringere la mano.

Fonte locale

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it