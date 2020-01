Ispirato al futuro: VISION AVTR

Tempo di lettura: 2 minuti

Mercedes-Benz VISION AVTR – ispirato ad AVATAR: il nome del rivoluzionario concept car non è solo per la stretta collaborazione nello sviluppo della showcar insieme al team AVATAR, ma anche per la TRASFORMAZIONE DEL VEICOLO AVANZATO. Questo concept veicolo incarna la visione di designer, ingegneri e ricercatori di tendenza Mercedes-Benz per la mobilità in un lontano futuro.

Mercedes-Benz VISION AVTR – ispirato ad AVATAR è il risultato di una partnership globale senza precedenti tra uno dei marchi più innovativi nel settore dell’intrattenimento e l’ottavo marchio più prezioso al mondo, Mercedes-Benz.

Ispirato al mondo di Pandora , VISION AVTR mostra un’interazione completamente nuova tra uomo, macchina e natura.

Design e UX

Fusione di interni ed esterni: il concetto olistico di VISION AVTR combina le discipline del design interno, esterno e UX su una scala senza precedenti. La struttura distintiva all’interno e all’esterno del design combina dentro e fuori in un insieme emotivo ed è stato ispirato da diverse creature del film AVATAR. Con il suo design “One Bow” allungato e un linguaggio di design organico, VISION AVTR offre una visione visionaria del design del futuro.

Collegamento biometrico: al posto di un volante convenzionale, l’elemento di controllo multifunzionale nella consolle centrale consente di fondere uomo e macchina. Mettendo la mano sull’unità di controllo, l’interno prende vita e il veicolo riconosce il guidatore dal battito cardiaco e dalla respirazione.

Spazio di esperienza immersiva: semplicemente sollevando la mano, una selezione di menu viene proiettata sul palmo della mano, attraverso la quale il passeggero può scegliere intuitivamente tra diverse funzionalità. Ad esempio, la grafica 3D in tempo reale può essere utilizzata per esplorare il mondo immaginario di Pandora da diverse prospettive. Il modulo display curvo crea la connessione visiva tra i passeggeri e il mondo esterno.

Sostenibilità e guida

Tecnologia della batteria organica realizzata con materiali riciclabili: per la prima volta, il veicolo concept VISION AVTR utilizza una tecnologia della batteria rivoluzionaria basata sulla chimica delle cellule organiche a base di grafene, completamente priva di terre rare e metalli. I materiali della batteria sono compostabili e quindi completamente riciclabili. In questo modo, la mobilità elettrica diventa indipendente dalle risorse fossili. Di conseguenza, Mercedes-Benz sottolinea l’elevata rilevanza di una futura economia circolare nel settore delle materie prime.

Il veicolo come creatura vivente: i 33 “lembi bionici” sul retro del veicolo ricordano le squame dei rettili. Possono comunicare con il guidatore e attraverso il guidatore con il loro mondo esterno attraverso movimenti fluidi naturali in gesti sottili. Grazie alla possibilità di guidare gli assi anteriore e posteriore nella stessa direzione o nella direzione opposta, VISION AVTR può spostarsi lateralmente di ca. 30 gradi, in contrasto con i veicoli convenzionali. Il cosiddetto “movimento del granchio” conferisce al veicolo concept un aspetto simile a un animale anche nel suo movimento.

Materiali sostenibili: i sedili di VISION AVTR sono rifiniti con la pelle vegana DINAMICA®. DINAMICA® è la prima e unica microfibra che garantisce la sostenibilità ambientale durante l’intero ciclo produttivo. Il pavimento è decorato con un legno innovativo chiamato Karuun®. La materia prima per Karuun (Rattan) cresce molto velocemente come materia prima naturale e viene raccolta a mano in Indonesia. Il materiale dona calore interno e irradia naturalezza.

