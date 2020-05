Irisina, L’ormone dell’esercizio Fisico

Tempo di lettura: 1 minuto

I ricercatori dell’Università della Florida hanno scoperto che un ormone indotto dall’esercizio fisico , l’irisina (noto anche come FNDC5), è un potente motore per combattere i grassi. I risultati forniscono una nuova fonte di motivazione per allenarsi di più o perdere peso e tenerlo fuori.

L’irisina viene chiamata “l’ormone dell’esercizio” perché viene rilasciata durante un’attività aerobica di resistenza moderata, quando il sistema cardiorespiratorio è attivato e i muscoli sono esercitati.

Lo studio innovativo mostra che l’irisina combatte il grasso.

L’irisina sembra attivare i geni e una proteina che trasforma le cellule di grasso bianco che immagazzinano calorie in cellule di grasso bruno, le quali continuano a bruciare energia dopo aver finito di allenarsi. L’irisina sembra inibire la formazione di tessuto adiposo.

Il rapporto è stato pubblicato dall’American Journal of Physiology – Endocrinology And Metabolism . Questo studio afferma che stimolare la produzione di irisina attraverso l’esercizio fisico è un intervento clinico benefico per mantenere un peso corporeo sano e combattere l’ obesità .

Questa ricerca è stata condotta da Li-Jun Yang, professore di ematopatologia presso il dipartimento di patologia, immunologia e medicina di laboratorio dell’UF College of Medicine.

L’irisina sembra anche promuovere contemporaneamente la differenziazione delle cellule staminali in cellule che formano le ossa.

Bruce Spiegelman, un biologo cellulare presso il Dana-Farber Cancer Institute della Harvard Medical School e colleghi hanno riferito per la prima voltala loro rivoluzionaria scoperta dell’irisina indotta dall’esercizio sulla rivista Nature .

Spiegelman ha coniato il termine irisina , in riferimento alla dea mitologica greca Iris (il messaggero degli dei) dopo aver scoperto il ruolo svolto da FNDC5 come messaggero chimico inviato quando i muscoli venivano attivati ​​durante l’esercizio.

