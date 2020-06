Iraq, Turchia invia truppe di terra per offensiva anti-curdi

Tempo di lettura: 1 minuto

Il ministero della Difesa ad Ankara afferma che le truppe di terra sono state trasportate in aereo nel nord dell’Iraq come parte della nuova offensiva della Turchia contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan con base in Iraq (PKK), che accusa di sostenere i curdi turchi in cerca di autonomia. Lunedì, gli aerei da guerra turchi hanno iniziato a colpire obiettivi del PKK in Iraq insieme al fuoco di cannone.

Ankara ha già usato attacchi aerei e di artiglieria contro il territorio iracheno, ma gli osservatori affermano che gli stivali a terra sono una novità.

Il ministero della Difesa turco ha identificato le truppe come commando, ma non ha detto quanti avevano attraversato il confine, sebbene abbia notato che alcuni erano stati trasportati in aereo mentre altri erano stati trasportati attraverso i valichi di frontiera.

L’Associated Press ha citato Omer Celik, un membro anziano del partito al governo per la giustizia e lo sviluppo del presidente Recep Tayyip Erdogan, dicendo:

“La Turchia continua la sua lotta contro i terroristi utilizzando i diritti basati sul diritto internazionale”. Martedì, il ministero degli Esteri a Baghdad ha convocato l’ambasciatore turco per protestare contro un’offensiva aerea e di artiglieria fino a quel momento.

Fonte : The Media On Line

