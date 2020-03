Ipocrisia ed egoismo, opposto di integrita’ e onesta’

Tempo di lettura: 2 minuti

Nel poema classico, l’Inferno di Dante , gli ipocriti risiedono nell’ottava cerchia dell’inferno … camminando svogliatamente indossando mantelli di piombo dorati, che rappresentano la falsità dietro l’apparenza superficiale delle loro azioni – falsità che le appesantisce e rende impossibile il progresso spirituale per loro.

E così è per gli ipocriti: investiti nelle loro stesse menzogne, incatenati alla necessità di mantenere il fronte, intrappolati dalle loro stesse illusioni, gli ipocriti non sono altro che patetici bugiardi, intrappolati in una rete di loro produzione, incapaci di crescere emotivamente o spiritualmente.

Sono bloccati per sempre dove sono, devono inventare sempre più bugie, creare sempre più illusioni, ingannare sempre più persone, solo per evitare di scivolare indietro nel loro vero io.

Conosci persone come questa, lo sappiamo tutti. Alcune di noi avevano madri come queste, donne che davano al mondo i loro volti più dolci e pronunciavano le parole che si aspettavano da loro mentre mostravano i loro veri e brutti colori a casa.

Abbiamo avuto capi e collaboratori, leader religiosi e politici, fratelli e amici, che hanno mostrato un volto al pubblico e un altro in privato.

Vivere una vita di ipocrisia richiede una forte tolleranza per la dissonanza cognitiva o una straordinaria capacità di ingannarsi.

Gli ipocriti possono dire a se stessi che è OK fare qualcosa, ma non per gli altri. In questa situazione, si sono convinti di essere speciali, che le regole che si applicano agli altri non si applicano a loro.

Un altro trucco dell’ipocrita è incolpare la vittima per il suo comportamento ipocrita nel tentativo di razionalizzare o normalizzare o semplicemente fare ciò che ha fatto.

Uno dei tratti distintivi dell’ipocrisia è la convinzione che gli altri debbano seguire le regole, obbedire alle leggi … tutti tranne loro.

Quando incontri un ipocrita bisogna aspettarsi doppi standard non solo nella sua vita personale, ma nelle sue osservazioni sulla vita e sulle attività degli altri. Quindi non aspettatevi l’equità, perché potrete rimanere molto delusi.

Gli ipocriti trascorrono le loro vite barando, tradendo, ingannando. Ma nonostante questo disgustoso modello di comportamento, si sentono comunque autorizzati a segnalare (o inventare) gli errori più lievi negli altri – e li segnaleranno ripetutamente, per negare e scusare tutte le loro azioni orribili.

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it