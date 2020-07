iPhone sostituirà presto tutti i documenti ID

Tempo di lettura: 1 minuto

Apple ha in programma di aggiornare iPhone con una tecnologia che sostituirà i documenti fisici come tessere della biblioteca, patenti di guida, passaporti e altri documenti utilizzati per la verifica. Ci sono state una serie di varie domande di brevetto presentate, tutte con il nome “Fornitura di attestazioni verificate di identità dell’utente”, riferisce AppleInsider.

Tutti questi brevetti descrivono un metodo specifico su come l’utente potrebbe registrare e trasmettere il proprio ID e farlo confermare, anche se Apple non ha menzionato la parola iPhone nemmeno una volta. Invece, la società afferma che potrebbe essere qualsiasi tecnologia.

Secondo i documenti di brevetto, un utente sarà in grado di utilizzare il proprio iPhone per trasmettere un ID e, se l’utente viene verificato, ad esempio dalla biometria di Apple Watch, l’ID verrà confermato.

Tuttavia, le domande riguardavano principalmente i passaporti, ma la compagnia ha anche precisato che poteva essere utilizzata per altre carte d’identità come la patente di guida.

In precedenza, Apple ha lavorato su modi sicuri per presentare l’identità del governo e ha collaborato con i governi tedesco e britannico per aiutare i progetti di identificazione locale.

Questa settimana la casa automobilistica di lusso BMW ha annunciato che la sua app BMW Connected per iPhone e Apple Watch è stata aggiornata con il supporto per la chiave digitale.

Internet Web & Technology -> Social Net – AI – Tech<- For press releases please contact, mail: redazione@reporterspress.it