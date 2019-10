iPhone 11. I primi clienti si stanno già lamentando

Tempo di lettura: 1 minuto

Il nuovo modello di iPhone è stato presentato in anteprima il 10 settembre 2019. Sebbene sia stato in vendita per circa tre settimane, i suoi utenti hanno già sollevato obiezioni. A loro avviso, il nuovo smartphone Apple è estremamente suscettibile ai graffi, il che è particolarmente grave nel caso degli schermi.

Secondo MSN , sempre più utenti segnalano questo problema sui forum di supporto dei prodotti Apple e il thread ad esso correlato ha già ricevuto oltre 600 risposte dal 25 settembre .

I nuovi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max utilizzano Gorilla Glass diverso da quello popolare tra i concorrenti . Per il nuovo smartphone di Apple, la società Corning, il creatore del “gorilla”, ha progettato il vetro per un ordine speciale.

Tuttavia, la componente in vetro, specialmente per i dispositivi personali utilizzati quotidianamente , è spesso una questione di compromesso. Se è resistente ai graffi, di solito è piuttosto fragile e viceversa – il vetro resistente agli urti è generalmente soggetto a graffi.

Questo sembra essere il caso dell’iPhone 11 . Tanto più che la stragrande maggioranza delle obiezioni sollevate dagli utenti commentano i graffi e non – come è avvenuto nelle generazioni precedenti dello smartphone – suscettibilità alle crepe dello schermo.

Il vetro che nasconde il display Liquid Retina e il Super Retina XDR nell’iPhone 11 nei modelli Pro e Pro Max è stato testato da Apple e annunciato come il più potente finora utilizzato negli smartphone Cupertino .

Questo, proprio come la resistenza meccanica degli schermi, è difficile da dubitare. Ricordare, tuttavia, che le apparecchiature di collaudo in condizioni di progettazione di solito differiscono dagli effetti imprevedibili dell’uso quotidiano. Quindi pensiamo alla custodia per il tuo iPhone 11, perché il costo di sostituzione dello schermo nei nuovi smartphone può colpire fortemente il nostro portafoglio .

