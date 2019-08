[Invenzioni] Il blockchain di Satoshi Nakamoto

Tempo di lettura: 4 minuti

Il Blockchain è stato inventato da una persona (o un gruppo di persone) usando il nome Satoshi Nakamoto nel 2008 per servire come libro mastro delle transazioni pubbliche del bitcoin di criptovaluta .

L’identità di Satoshi Nakamoto è sconosciuta. L’invenzione della blockchain per bitcoin l’ha resa la prima valuta digitale per risolvere il problema della doppia spesa, senza la necessità di un’autorità fidata o di un server centrale .

Il design dei bitcoin ha ispirato altre applicazioni, e blockchain leggibili dal pubblico sono ampiamente utilizzati dalle criptovalute .

Blockchain è considerato un tipo di binario di pagamento .

Blockchain privati ​​sono stati proposti per uso aziendale. Fonti come Computerworld hanno definito la commercializzazione di tali blockchain senza un adeguato modello di sicurezza ” olio di serpente “.

Un esempio di Blockchain è del 2019.

‘L’Aventador S di Skyler Gray, acquistato da un collezionista d’arte, è il primo Lamborghini ad essere certificato tramite l’innovativa tecnologia blockchain. Lanciato in collaborazione con Salesforce, il progetto pilota “Lamborghini Sicura” mira a proteggere l’auto come opera d’arte. Implica un processo di certificazione di autenticità, che utilizza la tecnologia Blockchain di Salesforce per garantire la sicurezza e l’incorruttibilità dei dati.‘

Una blockchain , originariamente blocco a catena , è un elenco crescente di record , chiamati blocchi , che sono collegati tramite crittografia .

Ogni blocco contiene un hash crittografico del blocco precedente, un timestamp e dati di transazione (generalmente rappresentati come albero Merkle ).

In base alla progettazione, una blockchain è resistente alla modifica dei dati.

È “un libro mastro aperto e distribuito in grado di registrare le transazioni tra due parti in modo efficiente e verificabile e permanente”. Da utilizzare come libro mastro distribuito , una blockchain è in genere gestita da una rete peer-to-peer che aderisce collettivamente a un protocollo per la comunicazione tra nodi e la convalida di nuovi blocchi.

Una volta registrati, i dati in un determinato blocco non possono essere modificati retroattivamente senza l’alterazione di tutti i blocchi successivi, il che richiede il consenso della maggioranza della rete.

Sebbene i record di blockchain non siano inalterabili, le blockchain possono essere considerate sicure in base alla progettazione e esemplificano un sistema di elaborazione distribuito conTolleranza ai guasti bizantina .

Il consenso decentralizzato è stato quindi rivendicato con una blockchain.

Il primo lavoro su una catena di blocchi crittograficamente protetta è stato descritto nel 1991 da Stuart Haber e W. Scott Stornetta.

Volevano implementare un sistema in cui i timestamp dei documenti non potessero essere manomessi.

Nel 1992, Bayer, Haber e Stornetta hanno incorporato gli alberi Merkle nella progettazione, il che ha migliorato la sua efficienza consentendo di raccogliere diversi certificati di documenti in un blocco.

La prima blockchain è stata concettualizzata da una persona (o un gruppo di persone) conosciuta come Satoshi Nakamoto nel 2008. Nakamoto ha migliorato il design in modo importante utilizzando un metodo simile a Hashcash per aggiungere blocchi alla catena senza richiedere che fossero firmati da un fidato festa.

Il design è stato implementato l’anno successivo da Nakamoto come componente principale del bitcoin di criptovaluta , dove funge da libro mastro pubblico per tutte le transazioni sulla rete.

Ad agosto 2014, la dimensione del file blockchain bitcoin, contenente i record di tutte le transazioni avvenute sulla rete, ha raggiunto i 20 GB ( gigabyte ).

Nel gennaio 2015, la dimensione era cresciuta fino a quasi 30 GB e, da gennaio 2016 a gennaio 2017, la blockchain bitcoin è cresciuta da 50 GB a 100 GB.

Le parole block and chain sono state usate separatamente nel documento originale di Satoshi Nakamoto, ma alla fine sono state rese popolari come un’unica parola, blockchain, entro il 2016.

Contratti intelligenti eseguiti su una blockchain, ad esempio quelli che “creano fatture [e] che si pagano quando arriva una spedizione o condividono certificati che inviano automaticamente i dividendi ai loro proprietari se i profitti raggiungono un certo livello”, richiede un oracolo off-chain per accedere a “dati o eventi esterni basati sul tempo o sulle condizioni di mercato [che necessitano] di interagire con la blockchain”.

Secondo Accenture , un’applicazione della teoria della diffusione delle innovazioni suggerisce che le blockchain hanno raggiunto un tasso di adozione del 13,5% nei servizi finanziari nel 2016, raggiungendo quindi la fase dei primi utenti .

I gruppi commerciali del settore si sono uniti per creare il Global Blockchain Forum nel 2016, un’iniziativa della Camera del commercio digitale .

Nel maggio 2018, Gartner ha scoperto che solo l’1% dei CIO indicava qualsiasi tipo di adozione di blockchain all’interno delle proprie organizzazioni e solo l’8% dei CIO era nella pianificazione a breve termine o [guardando] sperimentazione attiva con blockchain ‘.

Il settore finanziario sta implementando registri distribuiti per l’uso nel settore bancario , e secondo uno studio IBM del settembre 2016 , ciò sta avvenendo più rapidamente del previsto.

Le banche sono interessate a questa tecnologia perché ha il potenziale per accelerare i sistemi di regolamento del back office .

Banche come UBS stanno aprendo nuovi laboratori di ricerca dedicati alla tecnologia blockchain al fine di esplorare come la blockchain può essere utilizzata nei servizi finanziari per aumentare l’efficienza e ridurre i costi.

Berenberg , una banca tedesca, ritiene che la blockchain sia una “tecnologia sovradimensionata” che ha avuto un gran numero di “prove di concetto”, ma ha ancora grandi sfide e pochissime storie di successo.

