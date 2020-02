Interruttore di coscienza

Tempo di lettura: 1 minuto

I ricercatori dell’Università del Wisconsin, Madison, sembrano aver fatto un passo avanti. In uno studio pubblicato sulla rivista Neuron , il team ha mostrato che a una frequenza di 50 Hz, la stimolazione elettrica del talamo laterale centrale, una regione che un tempo era considerata principalmente una stazione di relè, amplificazione ed elaborazione, era in grado di estrarre le scimmie macaco di uno stato anestetizzato e suscitare normali comportamenti di veglia.

Gli scienziati hanno studiato a lungo il talamo, che si trova in profondità nel cervello vicino al tronco cerebrale, per imparare quale ruolo gioca nel sonno, nella veglia, nella coscienza e nell’attenzione.

Ma questa ricerca, in cui la stimolazione elettrica mirata è stata applicata a un’area specifica, ha ristretto la ricerca più che mai.

Gli elettrodi utilizzati nello studio erano più su misura per la forma delle strutture cerebrali su cui erano progettati per funzionare, e la stimolazione elettrica era progettata per imitare l’attività di un cervello normale e sveglio.

I ricercatori sperano che questa scoperta possa essere in grado di aiutare le persone con “disturbi della coscienza” – ad esempio, potrebbe essere possibile far uscire le persone da coma con dispositivi per iniziare la coscienza o dare ai malati di narcolessia la capacità di auto-stimolare quando ” ti stai addormentando in un momento inopportuno.

Inoltre, gli anestesisti potrebbero utilizzare questi risultati per tenere sotto controllo se i pazienti sono adeguatamente sotto controllo e quando potrebbero iniziare a svegliarsi, evitando alcune rare ma traumatiche esperienze di sala operatoria. Devi anche chiederti se c’è una cura per l’insonnia lì dentro da qualche parte, o la capacità di spegnere e dormire attraverso un lungo volo aereo. Il tempo lo dirà.

