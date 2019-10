Intelligenza umana: abbiamo raggiunto il limite della conoscenza?

Tempo di lettura: 2 minuti

La scienza sarà mai in grado di fornire tutte le risposte? I cervelli umani sono il prodotto di un’evoluzione cieca e non guidata? Se pensi che gli umani da soli abbiano poteri cognitivi illimitati – distinguendoci da tutti gli altri animali – non hai completamente digerito l’intuizione di Darwin che l’ Homo Sapiens sia parte del mondo naturale. Diceva il linguista e filosofo americano Noam Chomsky.

Nel suo libro di riferimento del 1983 The Modularity of Mind , il defunto filosofo Jerry Fodor ha affermato che ci sono sicuramente “pensieri che non siamo in grado di pensare”.

Allo stesso modo, il filosofo Colin McGinn ha discusso in una serie di libri e articoli che tutte le menti soffrono di “chiusura cognitiva” rispetto a determinati problemi.

Nella serie di fantascienza The Hitchhiker’s Guide to The Galaxy , una civiltà aliena costruisce un enorme supercomputer per calcolare la risposta all’ultima domanda di vita, l’universo e tutto. Quando finalmente il computer annuncia che la risposta è “42”, nessuno ha idea di cosa significhi (in effetti, continuano a costruire un supercomputer ancora più grande per capire esattamente questo).

Come scrive il filosofo Robert McCauley : “All’inizio, i suggerimenti che la Terra si muove, che gli organismi microscopici possono uccidere gli esseri umani e che gli oggetti solidi sono per lo più spazio vuoto non erano meno contrari all’intuizione e al buon senso delle conseguenze più controintuitive della meccanica quantistica ha dimostrato per noi nel ventesimo secolo.

La matematica è un’altra fantastica tecnologia di estensione della mente, che ci consente di rappresentare concetti a cui non potremmo pensare con il nostro cervello nudo.

Ad esempio, nessuno scienziato potrebbe sperare di formare una rappresentazione mentale di tutti i complessi processi di interconnessione che compongono il nostro sistema climatico.

Questo è esattamente il motivo per cui abbiamo costruito modelli matematici e computer per fare il lavoro pesante per noi.

Biologicamente, non siamo diversi da come eravamo 40.000 anni fa, ma ora conosciamo batteri e virus, DNA e molecole, supernova e buchi neri, l’intera gamma dello spettro elettromagnetico e una vasta gamma di altre cose strane.

Conosciamo anche la geometria non euclidea e la curvatura spazio-temporale, per gentile concessione della teoria della relatività generale di Einstein .

