Intelligenza Artificiale, La posizione UE in un contesto internazionale competitivo

Le economie più sviluppate riconoscono la natura rivoluzionaria dell’IA e hanno adottato approcci diversi che riflettono i loro sistemi politici, economici, culturali e sociali. Il governo degli Stati Uniti ha presentato una strategia per l’intelligenza artificiale e investito circa 970 milioni di euro nella ricerca di intelligenza artificiale non classificata nel 2016. Con il suo ” Piano di sviluppo dell’intelligence artificiale di prossima generazione “, la Cina punta alla leadership globale entro il 2030 e sta compiendo massicci investimenti. 13 Anche altri paesi, come il Giappone e il Canada, hanno adottato strategie AI.

Negli Stati Uniti e in Cina, le grandi aziende stanno investendo in modo significativo nell’IA e stanno sfruttando grandi quantità di dati.

Complessivamente, l’ Europa è composta da investimenti privati nel settore dell’influenza aviaria che nel 2016 hanno totalizzato circa 2,4-3,2 miliardi di EUR, rispetto a 6,5-9,7 miliardi di EUR in Asia e 12,1-18,6 miliardi di EUR in Nord America.

È quindi fondamentale che l’UE continui il suo lavoro per creare un ambiente che stimoli gli investimenti e utilizzi finanziamenti pubblici per sfruttare gli investimenti privati. Per fare ciò, l’UE deve preservare e valorizzare le proprie risorse .

L’Europa è sede di una comunità di ricerca AI all’avanguardia a livello mondiale , nonché di imprenditori innovativi e startup tecnologicamente avanzate (fondate sulla scoperta scientifica o sull’ingegneria). 16 Dispone di un’industria forte , che produce oltre un quarto dei robot di servizio industriali e professionali a livello mondiale (ad esempio per agricoltura di precisione, sicurezza, salute, logistica) 17 e leader nei settori della manifattura , della sanità, dei trasporti e delle tecnologie spaziali – tutti che si affidano sempre più all’IA.

L’Europa svolge anche un ruolo importante nello sviluppo e nello sfruttamento di piattaforme che forniscono servizi a imprese e organizzazioni (business-to-business) , applicazioni per progredire verso “l’impresa intelligente” e l’e-government.

Una delle principali sfide per la competitività dell’UE è quella di garantire l’adozione della tecnologia di intelligenza artificiale nella sua economia . L’industria europea non può mancare al treno. Solo una piccola parte delle aziende europee ha già adottato tecnologie digitali.

Questa tendenza è particolarmente acuta nelle piccole e medie imprese. Nel 2017, il 25% delle grandi imprese europee e il 10% delle piccole e medie imprese hanno utilizzato analisi dei dati di grandi dimensioni.

Solo una su cinque piccole e medie imprese era altamente digitalizzata, mentre un terzo della forza lavoro non possiede ancora competenze digitali di base. 18 Allo stesso tempo, i benefici derivanti dall’adozione di AI sono ampiamente riconosciute. Ad esempio, il quadro di valutazione digitale 2018 mostra che le imprese nel i settori agro-alimentare e delle costruzioni che hanno adottato l’IA confermano gli impatti positivi sull’ingresso in nuovi mercati, il miglioramento di prodotti o servizi e l’acquisizione di nuovi clienti .

Finora gli sforzi dell’UE: porre le basi per sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale

Ad esempio, i progetti finanziati dall’UE hanno sviluppato:

· Un veicolo agricolo senza equipaggio in grado di rimuovere meccanicamente le erbe infestanti, riducendo la necessità di pesticidi;

· Un progetto pilota autostradale che utilizza l’intelligenza artificiale e l’Internet degli oggetti per fornire raccomandazioni di guida sicure e ridurre il numero di vittime della strada;

· Un’ortesi-protesi robotizzata per ripristinare la mobilità agli amputati;

· Robot per occuparsi di compiti ripetitivi per i lavoratori negli impianti di produzione automobilistica e migliorare l’ efficienza del processo di fabbricazione.

L’AI è presente nei programmi quadro di ricerca e sviluppo dell’UE dal 2004 con un focus specifico sulla robotica. Gli investimenti sono aumentati fino a 700 milioni di EUR per il periodo 2014-2020, integrati da 2,1 miliardi di EUR di investimenti riveduti nell’ambito di un partenariato pubblico-privato sulla robotica. 20 Questi sforzi hanno contribuito in modo significativo alla leadership europea nella robotica .

Complessivamente, circa 1,1 miliardi di EUR sono stati investiti in ricerca e innovazione connesse all’IA nel periodo 2014-2017 nell’ambito del programma di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020, compresi i grandi dati, la sanità, la riabilitazione, i trasporti e la ricerca orientata allo spazio.

Inoltre, la Commissione ha lanciato importanti iniziative che sono fondamentali per l’intelligenza artificiale. Questi includono lo sviluppo di componenti e sistemi elettronici più efficienti, come i chip costruiti specificamente per eseguire operazioni di IA (chip neuromorfici) ; computer ad alte prestazioni di livello mondiale 22 , nonché progetti di punta sulle tecnologie quantistiche e sulla mappatura del cervello umano .

