Intelligenza artificiale cresce rapidamente in America Latina

Le aziende latine stanno usando l’IA per affrontare questioni regionali critiche, tra cui sicurezza alimentare, città intelligenti, risorse naturali e disoccupazione, secondo lo studio, con il livello di sofisticazione dei progetti di IA quasi allo stesso livello di altre regioni.

Circa l’80% delle grandi imprese nella regione ha riferito di avere progetti in corso, con benefici iniziali tra cui una maggiore efficienza operativa e il processo decisionale di gestione. Ciò si confronta con l’87% in Nord America e il 95% in Asia-Pacifico.

I ricercatori prevedono che entro il 2022 i progetti di intelligenza artificiale dovrebbero accelerare, con quasi due terzi degli intervistati nei paesi latini che affermano che si aspettano che il 21% -40% dei loro processi utilizzi l’IA tra tre anni, con le aree di crescita più rapida essendo logistica e gestione della catena di approvvigionamento, nonché vendite e marketing.

Il rapporto ha osservato che tutti i settori industriali in America Latina hanno accelerato l’adozione dell’IA, principalmente per il servizio clienti, citato dal 55% degli intervistati.

Le banche e le compagnie aeree della regione sono state all’avanguardia, sfruttando i chatbot e gli assistenti virtuali per migliorare i tempi di risposta e alleggerire i carichi amministrativi.

Il rapporto ha anche osservato l’emergere di una serie di startup focalizzate sul servizio clienti AI nella regione.

Quando si tratta di applicazioni dell’IA in altre parti del business oltre al servizio clienti, lo studio ha osservato che l’uso delle tecnologie basate sui dati è ancora incipiente ma che è destinato a cambiare. Ad esempio, mentre solo il 4% delle imprese in America Latina utilizza l’IA nella gestione delle risorse umane, lo studio ha osservato che entro il 2022, quasi una delle cinque imprese nella regione utilizzerà l’IA nei processi di gestione delle persone.

L’adozione dell’intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente in America Latina, con aziende di ogni dimensione che implementano la tecnologia per affrontare i problemi critici nonostante le sfide affrontate dall’ecosistema regionale, secondo un nuovo rapporto.

Secondo lo studio del MIT Technology Review realizzato in collaborazione con Genesys sulle tendenze nell’adozione dell’IA e lo stato attuale e il futuro della condivisione dei dati in America Latina, “ci sono molte opportunità per la regione, se si muove rapidamente”.

