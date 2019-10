Tempo di lettura: 2 minuti

L’ultima funzionalità di Instagram ti consente di gestire meglio i dati che condividi con app e siti Web di terze parti. Questi potrebbero includere, ad esempio, servizi di stampa di foto o costruzione di siti Web con cui hai avuto rapporti in passato e che durante l’installazione hanno richiesto l’autorizzazione a “importare foto da Instagram” o “connettersi / collegarsi a Instagram” per consentire loro di integrare correttamente.

Instagram dice che distribuirà la nuova funzionalità sulla privacy alla sua comunità globale “gradualmente” nei prossimi sei mesi, ma sembra che ci siano buone probabilità che tu possa usarla ora.

Per vedere se è disponibile, tocca l’icona dell’hamburger in alto a destra nella pagina del tuo profilo Instagram, tocca di nuovo su Impostazioni , quindi Sicurezza , quindi su App e siti Web . Infine, tocca Attivo . Se alcuni servizi online attualmente hanno accesso a uno qualsiasi dei tuoi dati Instagram, li vedrai elencati qui.

Se non desideri più che un determinato servizio abbia la possibilità di estrarre dati dal tuo account Instagram, tocca semplicemente il pulsante Rimuovi accanto ad esso.

Se sei un utente Instagram di lunga data, è possibile che ti sia dimenticato quali app e siti Web hai autorizzato a prendere i dati dal tuo account. In tal caso, questa nuova funzionalità offre un’eccellente opportunità per immergerti nelle impostazioni di Instagram per rivedere rapidamente la situazione e apportare le modifiche desiderate al modo in cui condividi i tuoi dati con vari servizi online.

Instagram ha detto che sta anche introducendo una schermata di autorizzazione aggiornata in modo che tu sappia esattamente quale tipo di dati ti stanno richiedendo terze parti quando lo usi per la prima volta. “Avrai la possibilità di” annullare “o” autorizzare “questo accesso direttamente dalla schermata di autorizzazione”, ha dichiarato la società in un post sul blog in cui sono descritte le ultime modifiche alla sua app di condivisione di foto e video.

In altre recenti notizie relative a Instagram, la società di proprietà di Facebook ha rilasciato Threads , un’app per condividere contenuti e altre informazioni con i tuoi amici più cari. Ha anche abbandonato la scheda Seguente che ti consente di vedere i Mi piace e i commenti fatti dagli amici sulle foto scattate da altri.

Infine, ha lanciato una funzione in modalità oscura che ti consente di scorrere il feed per tutta la notte senza affaticare gli occhi.

