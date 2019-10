Insalata di riso integrale giapponese

Tempo di lettura: 1 minuto

Ispirata ai sapori giapponesi, questa insalatiera è piena di tutto il necessario per un pasto completo!

Per 2 persone

INGREDIENTI

Per l’insalata…

1 tazza di riso integrale cotto

½ tazza di fagioli germogliati

1 carota, tagliata a bastoncini

2 piccoli ravanelli, tagliati a fettine sottili

2 fogli nori, tagliati a strisce sottili

2 cucchiai di semi di zucca

2 cucchiai di semi di girasole

2 cucchiai di semi di sesamo nero

Zenzero fermentato o in salamoia da servire

Per il condimento al lime e miso …

1-2 cucchiai di pasta di miso biologica e senza glutine

Succo di 1 lime

1 cucchiaio di tamari

2 cucchiaini di mirin

1 cucchiaino di zenzero appena grattugiato

METODO

Per l’insalata: sovrapponi tutti gli ingredienti in una ciotola di medie dimensioni.

Per il condimento: sbatti insieme tutti gli ingredienti del condimento in una piccola ciotola.

Servi l’insalata con un filo di condimento e dello zenzero sottaceto.

Fonte

foodmatters.com

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it