Inquinanti pesanti nei Balcani occidentali

Le emissioni totali di anidride solforosa (SO2) negli aspiranti dell’UE Serbia, Bosnia, Macedonia del Nord e Kosovo nel 2018 sono state sei volte superiori al limite di 98.696 tonnellate fissato dal blocco, secondo un rapporto che sarà presentato al Parlamento europeo dall’Europa centrale e orientale gruppo di advocacy CEE Bankwatch Network.

In Serbia, solo le centrali a carbone Kostolac B1 e B2 hanno emesso più SO2 di quanto consentito in totale per i quattro paesi dalla Comunità dell’energia, un ente che traspone gli standard energetici dell’UE ai vicini del blocco.

I sostenitori della campagna hanno chiesto all’UE di imporre una tassa sull’anidride carbonica o un’imposta sul carbonio alle frontiere per garantire che i pesanti inquinatori della regione smettano di usare la mancanza di investimenti nel controllo dell’inquinamento come vantaggio di mercato quando si esporta energia nel blocco.

Bankwatch ha affermato che l’UE dovrebbe inoltre conferire maggiori poteri alla Comunità dell’energia, rafforzare il meccanismo di risoluzione delle controversie e garantire sanzioni adeguate in caso di inadempienza.

Il carbone più inquinante, la lignite, è ampiamente disponibile nella regione, fornendo la fonte di energia principale ed economica.

Le centrali elettriche producono inquinamento in tutta l’UE e oltre, il che comporta costi sanitari fino a 11,5 miliardi di euro ($ 12,68 miliardi) all’anno, secondo un precedente rapporto di Bankwatch.

Il gruppo ha esortato i Balcani occidentali a raddoppiare gli sforzi per investire in attrezzature per la desolforazione.

L’inquinamento delle 16 centrali a carbone della regione ha causato circa 3.900 morti premature: molti hanno aumentato le loro emissioni di SO2, polvere e ossidi di azoto ( NOX ).

Il rapporto mostra che i quattro paesi hanno superato il limite di 11.018 tonnellate di emissioni di polvere nel 2018 di oltre il 60%, anche se le emissioni di NOX erano inferiori a quelle consentite per la regione.

La regione prevede di aggiungere 2,7 gigawatt (GW) di nuova capacità di produzione di carbone nel prossimo decennio, finanziati principalmente dalle banche cinesi.

I gruppi di difesa ambientale hanno sostenuto che la maggior parte degli impianti non rispetterebbe le norme dell’UE in materia di controllo dell’inquinamento.

Fonte : Euro News

