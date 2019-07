Inquinamento da ozono, la Cina potrebbe salvare 330.000 vite entro il 2050

Se la Cina prende misure forti per ridurre il suo inquinamento da ozono ora, potrebbe salvare centinaia di migliaia di vite nel lungo periodo, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Osservatorio di Terra Lamont-Doherty della Columbia University.

“L’inquinamento atmosferico è un grosso problema in Cina in questo momento”, ha detto l’autore principale Daniel Westervelt, ricercatore associato di Lamont-Doherty. “È un rischio per la salute molto serio, quindi è importante pensare a quali cambiamenti possono essere fatti per progredire su questo problema”.

In alto nell’atmosfera, lo strato di ozono protegge il nostro pianeta dalle dure radiazioni ultraviolette. Ma quando l’ozono entra nell’aria che respiriamo, può portare a morte prematura per malattie cardiovascolari, ictus e problemi respiratori. L’inquinamento da ozono sul terreno viene creato quando altri inquinanti – ossidi di azoto e composti organici volatili – reagiscono insieme alla luce solare. Questi inquinanti possono provenire da veicoli a motore, centrali elettriche, fabbriche e altre fonti di origine umana.

L’inquinamento da ozono è già pericolosamente comune in Cina, causando circa 67.000 morti premature nel 2015. Ma il nuovo studio, pubblicato oggi su Environmental Research Letters, rileva che la situazione potrebbe peggiorare in futuro. I ricercatori, con sede negli Stati Uniti e in Cina, hanno modellato come tre diversi scenari di emissione per la Cina avrebbero un impatto sulla salute umana.

Il primo scenario ha esaminato cosa sarebbe successo se i livelli di inquinamento dell’aria della Cina rimanessero fissi, ma il clima continua a scaldarsi. Il secondo scenario ha esaminato gli effetti dei cambiamenti climatici più un aumento del 10% delle emissioni di ozono – rappresentando una strategia di “status quo”, secondo Westervelt. E il terzo scenario ha analizzato gli impatti dei cambiamenti climatici e un approccio aggressivo per ridurre le emissioni di ozono della Cina del 60%.

Inserendo questi scenari in un modello di chimica atmosferica e clima, il team ha scoperto che il solo cambiamento climatico potrebbe causare un aumento dell’11% dell’inquinamento da ozono in Cina. Ciò causerebbe ulteriori 62.000 morti premature entro il 2050.

Nel secondo scenario, un aumento del 10% delle emissioni di inquinanti atmosferici combinato con i cambiamenti climatici ha causato ulteriori 80.000 morti premature. D’altra parte, una riduzione del 60% delle emissioni di ozono ha impedito 330.000 morti premature.

In tutte e tre le simulazioni, i cambiamenti climatici hanno reso l’inquinamento da ozono peggiore di quanto sarebbe stato altrimenti. Non era sorprendente; gli scienziati sanno che le temperature più calde accelereranno le reazioni che creano ozono e migliorano le condizioni che le permettono di accumularsi vicino alla superficie. Tuttavia, lo studio ha rivelato un altro sorprendente modo in cui il cambiamento climatico potrebbe esacerbare l’inquinamento da ozono: “Si scopre che una parte importante dell’aumento di ozono che stiamo osservando nel modello nella Cina occidentale ha origine nella stratosfera”, ha detto Westervelt.

È normale che alcuni strati di ozono cadano dallo strato di ozono a terra, ma il modello ha dimostrato che cambiando il flusso jetstream e i modelli di miscelazione dell’atmosfera, il cambiamento climatico potrebbe migliorare il flusso di ozono dalla stratosfera alla superficie, in particolare oltre l’occidentale La Cina e l’altopiano tibetano.

Il team ha anche calcolato che le emissioni di altri paesi, tra cui l’India, potrebbero ridurre in modo significativo i guadagni di qualità dell’aria della Cina se decidesse di ridurre le emissioni. Gli autori scrivono che la Cina trarrebbe beneficio incoraggiando la riduzione delle emissioni in tutta l’Asia. “Se la Cina è in grado di essere leader su questo e dire: ‘Dobbiamo ridurre le nostre emissioni’, altri paesi potrebbero seguirne l’esempio”, ha suggerito Westervelt.

Lo studio dimostra che la Cina si trova in un importante crocevia, con la sua futura qualità dell’aria che dipende fortemente dalle politiche di passaggio per ridurre sia le emissioni di ozono che i cambiamenti climatici, ha detto Westervelt. “Le questioni relative al cambiamento climatico e alla qualità dell’aria vanno di pari passo, quindi ha senso affrontare entrambe le cose contemporaneamente”.

Per essere sicuri, tagliare le emissioni che causano ozono del 60 percento non sarebbe facile. Richiederebbe l’introduzione di molte nuove politiche, come l’aumento degli standard di efficienza del carburante, il passaggio a veicoli elettrici, l’installazione di dispositivi di controllo dell’inquinamento atmosferico nelle ciminiere delle centrali elettriche e il passaggio a fonti di energia più pulite, come il gas naturale e le energie rinnovabili. Ciononostante, la riduzione del 60 percento è fattibile sulla base di misure politiche e tecnologie già esistenti oggi, ha affermato Westervelt.

“Spero che i responsabili politici in Cina assumano risultati come questo e vedano che se si dovesse ridurre in modo aggressivo le emissioni, si otterrebbero i benefici in modo significativo”, ha affermato. “Vale la pena affrontare queste emissioni ora, in modo da non dover affrontare tutti i problemi di salute in futuro: si potrebbero risparmiare 330.000 nei prossimi decenni: molte vite”.

Tra gli altri autori inclusi nel documento: Arlene Fiore, Mike He, Marianthi-Anna Kioumourtzoglou e Gustavo Correa della Columbia University; Clara Ma della Yale University; Patrick Kinney della Boston University; e Shuxiao Wang, Jia Xing e Dian Ding della Tsinghua University.

Scienziato:

Dan Westervelt

Lamont-Doherty Earth Observatory è la sede della Columbia University per la ricerca scientifica della Terra. I suoi scienziati sviluppano le conoscenze fondamentali sull’origine, l’evoluzione e il futuro del mondo naturale, dall’interno più profondo del pianeta alle estensioni esterne della sua atmosfera, in ogni continente e in ogni oceano, fornendo una base razionale per le difficili scelte che l’umanità deve affrontare. http: // www. LDEO. columbia. edu | @LamontEarth

The Earth Institute, Columbia University mobilita le scienze, l’istruzione e le politiche pubbliche per realizzare una terra sostenibile. http: // www. terra. columbia. edu .

