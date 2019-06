Inghilterra, SuperCar ULTIMA RS

La casa automobilistica artigianale Ultima ha progettato il telaio della RS per montare tutti gli attuali motori LT V8 di Chevrolet, a partire da 480 CV LT1. Se i clienti desiderano prestazioni ancora più elevate, possono optare per l’LT4 da 650 CV della Z06 o il LT5 da 6,2 per erogare 800 HP. Per il massimo delle prestazioni, Ultima offre anche un upgrade pack da 1.200 HP per LT5.

La RS ha un peso di 930 kg, a seconda del gruppo propulsore e delle opzioni selezionate.

La versione LT1 entry-level può raggiungere i 96 km / h in 3,0 secondi, i 160 km / h in solo 6,2.

Nella configurazione LT4, 0-60 mph impiega 2,5 secondi, 0-100 mph 5,2 secondi e la velocità massima è pari a 210 mph (337 km / h).

Lo standard LT5 fa 60 mph in 2,3 secondi, 100 mph in 4,8 secondi e supera 250 mph (402 km / h).

Tutti i modelli sono equipaggiati con un cambio manuale a sei rapporti di derivazione Porsche.

La frenata è garantita dai dischi AP Racing da 322 mm e dalle pinze a quattro pistoncini sui quattro angoli di serie, mentre i dischi più grandi da 362 mm con pinze a sei pistoncini sono un’opzione. Altri aspetti importanti della Ultima RS includono ruote leggere da 19 pollici e carrozzeria in fibra di carbonio.

La postazione del pilota può essere a destra o sinistra.

