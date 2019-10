Industria tedesca in condizioni particolarmente sfavorevoli

Tempo di lettura: 1 minuto

L’industria tedesca è in condizioni particolarmente sfavorevoli, come indicato dalle letture mensili del PMI. Questo indice si basa su sondaggi tra i gestori della logistica aziendale ed è strutturato per riflettere la struttura del settore. Se il PMI scende sotto i 50 punti, segnala un rallentamento. Nel caso dell’industria tedesca, è il più basso dalla crisi del 2009 – secondo i dati finali, è sceso a 41,7 punti.

Fino ad ora, il settore dei servizi sembrava difendere. Ma si è appena scoperto che qui è il problema. L’indice PMI per i servizi a settembre è sceso a 51,4 punti dai 54,8 punti di agosto . Ciò significa ancora lo sviluppo di questo settore, ma i dati sono chiaramente più deboli del previsto 52,5 punti. e il più debole in tre anni.

“La recessione tecnica sembra essere confermata ora”, commenta Phil Smith, economista di IHS Markit, la società che sta preparando lo studio. La recessione tecnica comporta almeno due trimestri consecutivi di calo del PIL . Nel secondo trimestre di quest’anno, la più grande economia europea si è contratta dello 0,1 per cento. su base trimestrale.

Mercoledì 2 ottobre, cinque importanti istituti di ricerca tedeschi hanno abbassato le loro previsioni di crescita per la Germania per il quarto trimestre di quest’anno e per l’intero anno successivo. La Germania ha una pesante guerra commerciale sulla linea Stati Uniti-Cina. Lo sviluppo di una disputa commerciale tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea probabilmente non sarà di aiuto.

Inoltre, le preoccupazioni sulla Brexit sono un fattore che ostacola l’economia . Gli esperti criticano anche il governo di Berlino per il mantenimento di un bilancio in pareggio a tutti i costi, il cosiddetto principio dello “zero nero”. Secondo alcuni di essi, ora è il momento di considerare di aumentare la spesa e stimolare l’economia da parte dello Stato.

Fonte

gazete.pl

