Industria navale per ‘diventare green’ ha bisogno di $ 1 trilione

L’industria navale globale richiede oltre 1 trilione di dollari in investimenti per attuare l’accordo di Parigi dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sui cambiamenti climatici. Secondo uno studio condotto dalla University Maritime advisory Services (UMAS) e dalla Energy Transition Commission (ETC) per il settore per attuare la strategia sui cambiamenti climatici, con una visione per decarbonizzare le spedizioni entro questo secolo, gli investimenti medi annui necessari sarebbero compresi tra $ 40 e $ 60 miliardi nei prossimi due decenni.

Oltre l’87% degli investimenti totali sono necessari per le infrastrutture terrestri e gli impianti di produzione di carburanti a basse emissioni di carbonio, mentre il resto dovrebbe essere investito sui macchinari e sullo stoccaggio a bordo necessari affinché una nave funzioni con carburante a basse emissioni di carbonio.

L’impegno dell’Agenzia marittima delle Nazioni Unite di ridurre le emissioni totali di gas a effetto serra dei trasporti marittimi di un’intensità di carbonio media (anidride carbonica per tonnellata-miglio) del 40% nel 2030 e del 70% entro il 2050, rispetto al 2008 richiedono investimenti per migliorare l’energia efficienza, che si stima sia più dovuta ai maggiori costi del carburante rispetto ai tradizionali carburanti marini.

Un componente importante per raggiungere la missione è l’investimento legato alla produzione di idrogeno a basso o zero carbonio, che può essere prodotto dal gas naturale usando la riforma del metano a vapore combinata con la cattura e lo stoccaggio del carbonio o da elettricità rinnovabile e acqua attraverso l’elettrolisi (idrogeno verde ).

L’accordo di Parigi ha fissato l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 ° C, con l’ambizione di raggiungere un limite inferiore di 1,5 ° C nei prossimi due decenni e di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050.

Fonte : theeastafrican.co.ke

