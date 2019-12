Industria indonesiana, Sotto accusa l’olio di palma; si cercano alternative

Tempo di lettura: 1 minuto

L’Associazione indonesiana per gli imprenditori di olio di palma ha affermato che nell’aprile 2019 le esportazioni di olio di palma in Indonesia sono diminuite del 18% rispetto alle esportazioni totali dello scorso marzo. Un modo per utilizzare l’olio di palma che non viene esportato è convertirlo in biocarburante e sostituirlo con combustibile fossile ed energia fossile.

Nell'era digitale, la nostra testata giornalistica multimediale offre contenuti H24, disponibili sul tuo telefono, tablet, computer. Questo lavoro giornalistico comporta cercare informazioni e verificare i fatti, oltre a utilizzare nuove tecnologie per fornire un adeguato contenitore visivo, in tutto il mondo. Da ora in poi alcuni contenuti sono di libera consultazione (Es. Comunicati di utilità sociale, sanitaria, ed altro), mentre per altri (Es. Articoli e notizie) bisogna chiedere user e pswd a pagamento annuo.