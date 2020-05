Industria della moda di fronte al disastro finanziario

Tempo di lettura: 2 minuti

L’annuncio che Gucci, la casa di lusso di lusso, ha rinviato il suo Cruise Show, che si terrà il 18 maggio 2020 a San Francisco, è stato seguito da altre cattive notizie per l’industria della moda.

Parlando con il WWD, Gucci ha spiegato la sua decisione come “l’incertezza in corso provocata dall’epidemia di coronavirus, come misura precauzionale.

Una decisione sui nuovi tempi e luogo dello spettacolo sarà annunciata in un secondo momento, una volta che la situazione diventerà più chiara. In questo momento, i nostri pensieri sono con tutte le persone colpite in tutto il mondo.

Allo stesso modo, Prada ha preso provvedimenti per rinviare il suo spettacolo, previsto per il 21 maggio a Tokyo.

Inizialmente Burberry ha dichiarato il timore di un “effetto negativo materiale” sulle vendite a causa della situazione in Cina. Più recentemente, una dichiarazione aggiornata spiega che la situazione si è intensificata a livello globale e l’effetto negativo: “si è intensificato e ora ha un impatto sul settore in tutte le regioni”.

Dall’inizio dell’anno, le vendite di negozi segnalate sono scese dal 40% al 50%, mentre ulteriori chiusure di negozi porteranno senza dubbio ulteriori perdite. Notizie schiaccianti, a partire da metà gennaio le previsioni di vendita per il 2020 sembravano forti.

La speranza rimane che alcuni acquirenti possano a loro volta posticipare gli acquisti. Tuttavia, con l’industria della moda e i suoi seguaci notoriamente volubili quando si tratta di tendenze, potrebbe essere solo un pio desiderio.

Secondo il sito web LVMH – “LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, il gruppo leader mondiale nel settore dei prodotti di lusso, ha registrato ricavi per 53,7 miliardi di euro nel 2019, con un aumento del 15%. La crescita organica delle entrate è stata del 10%. Europa e Stati Uniti hanno registrato una buona crescita nel corso dell’anno, così come l’Asia, nonostante il difficile contesto di Hong Kong nella seconda metà del 2019. ”

Il sito ha anche affermato che il marchio spagnolo Loewe “ha prodotto una forte crescita sotto l’impulso del suo designer JW Anderson”.

Come sempre con la moda di fascia alta, trova la strada per la strada principale. Le catene Zara e H&M hanno interrotto la produzione a causa della chiusura dei negozi. Mentre il marchio sportivo Adidas prevede che le vendite in Cina diminuiranno di oltre la metà nel primo trimestre.

Nel frattempo, gli acquirenti online stanno trovando occasioni, con il 70-80% di azioni scontate che vendono lentamente su siti Web, compresi marchi di lusso.

