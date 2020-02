Industria 4.0, Progressi lenti

Tempo di lettura: 1 minuto

La digitalizzazione delle risorse fisiche e la connettività tra reti di produttori e partner – è in scena da qualche tempo, espandendosi in Europa e sempre più in Nord America. Tuttavia, la maggior parte dei leader aziendali non sta ancora sfruttando il pieno potere delle tecnologie dell’Industria 4.0.

Questo è il risultato da un recente sondaggio di 2.000 dirigenti della serie C rilasciato da Deloitte, che trova entusiasmo per l’Industria 4.0, ma rallenta l’assorbimento.

Sette dirigenti su 10 ritengono che il successo commerciale a lungo termine richieda l’integrazione delle tecnologie dell’Industria 4.0 nelle loro operazioni.

Finora, solo il 10 percento dei dirigenti intervistati ha indicato di avere strategie a lungo raggio per sfruttare le nuove tecnologie che raggiungono le loro organizzazioni.

Due terzi, d’altra parte, hanno ammesso di non avere una strategia industriale 4.0 riconoscibile o di adottare approcci ad hoc.

Quelli con strategie riportano progressi su un certo numero di fronti: il 73 percento di quelli con una strategia riferisce di riuscire a proteggere le proprie attività da interruzioni, rispetto al 12 percento di quelli con più approcci scattershot. Allo stesso modo, il 61 percento di quelli con strategie di Industria 4.0 afferma di aver sviluppato prodotti e servizi innovativi, contro il 12 percento di quelli che non hanno strategie.

Cosa serve per assemblare un’organizzazione Industry 4.0? La tecnologia è il fondamento, ovviamente. Il sondaggio Deloitte ha anche rivelato che le tecnologie di Industry 4.0 stanno avendo il maggiore impatto:

Internet of Things 72%

Intelligenza artificiale 68%

Infrastruttura cloud 64%

Big data / analisi 54%

Nanotecnologia 44%

Robotica avanzata / automazione dei processi robotici 40%

Sensori 40%

È importante aggiungere che la tecnologia in sé e per sé non garantisce crescita e redditività: la cultura e la volontà dell’organizzazione di adattarsi e cambiare è una componente vitale di Industry 4.0.

