Indonesia – Papua, Governo blocca accesso diplomatici stranieri

Il governo indonesiano ha adottato misure “inusuali” per dissuadere i diplomatici stranieri dal visitare la Papua, colpita da sommosse, citando problemi di sicurezza dopo settimane di violenza e conflitti etnici.

Il portavoce del ministero degli Esteri Teuku Faizasyah ha affermato che “le considerazioni sulla sicurezza sono la principale preoccupazione in questo momento”.

“Noi (il Ministero degli Affari Esteri) seguiamo la decisione del governo di vietare agli stranieri di visitare la Papua, compresi i diplomatici”.

Andreas Harsono, ricercatore di Human Rights Watch in Indonesia, ha dichiarato: “Non è insolito che ai diplomatici stranieri sia vietato visitare la Papua”.

“Ci sono preoccupazioni per la sicurezza, le ambasciate ne sono certamente consapevoli, ma hanno i loro ufficiali di sicurezza, la loro stessa gente e hanno progetti di sviluppo in Papua.”

Sidney Jones, direttore dell’Institute for Conflict Policy Analysis, ha affermato che tali divieti “si sono verificati in passato”, ma di solito non sono divieti diretti “, il governo semplicemente non risponde alle richieste di visita”.

Le rivolte e gli scontri tra le forze di sicurezza e i sostenitori dell’indipendenza papuana sono iniziati ad agosto, e sono state le peggiori violenze nella provincia da decenni.

Questa violenza ha ucciso 33 persone, bruciato centinaia di case e imprese, bloccato temporaneamente Internet e sfollato più di 8.000 persone – alcune fonti dicono che il numero di rifugiati ha raggiunto 55.000 persone.

Migliaia di ulteriori poliziotti e soldati sono stati fatti entrare per fermare la violenza. Human Rights Watch ha chiesto un’indagine sulla morte di dozzine di vittime lì.

Il ministro degli Esteri australiano Marise Payne ha recentemente affermato che il governo australiano era molto preoccupato per le violenze in Papua e ha esortato “entrambe le parti ad esercitare moderazione”.

Per decenni, l’accesso alla Papua da parte di giornalisti stranieri è stato strettamente controllato.

Il ministro coordinatore per la politica e la sicurezza Wiranto ha recentemente annunciato un divieto più ampio ai gruppi stranieri a causa della situazione della sicurezza, sebbene non abbia specificato chi.

Il ruolo centrale dell’Australia negli eventi che hanno portato all’indipendenza di Timor Est rimane una questione delicata per alcune persone nel governo indonesiano.

James Massola corrispondente del sud-est asiatico con sede a Giacarta.

Emmegi Reporter Esteri