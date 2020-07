Indonesia Inaugura progetto congiunto per energia verde

Tempo di lettura: 1 minuto

L’Indonesia e l’Agenzia internazionale dell’energia hanno annunciato il lancio di un nuovo progetto congiunto sull’elettricità e le energie rinnovabili in Indonesia. Lanciato dal ministro indonesiano dell’Energia e delle risorse minerarie Arifin Tasrif e il direttore esecutivo dell’AIE, il dott. Fatih Birol, il progetto si concentrerà sull’ottimizzazione della progettazione e attuazione di un nuovo programma faro per incoraggiare gli investimenti privati ​​nelle fonti energetiche rinnovabili e le strategie per migliorare l’integrazione delle energie rinnovabili e funzionamento del sistema di alimentazione.

Il lavoro sarà svolto in collaborazione con l’utility elettrica nazionale indonesiana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero).

Il lancio di questo progetto precede il vertice dell’AIE sulle energie pulite il 9 luglio, che riunirà circa 40 ministri e cifre di alto livello provenienti da paesi che rappresentano circa l’80% della domanda globale di energia.

Il governo indonesiano ha cercato di affrontare gli effetti sanitari ed economici immediati della pandemia di Covid-19 attraverso una varietà di stimoli fiscali e misure politiche. Sebbene il settore energetico sia stato gravemente colpito dalla crisi, l’energia è stata anche una parte importante della risposta del governo. Ciò ha incluso la fornitura di elettricità gratuita o scontata a 33 milioni delle famiglie più vulnerabili del paese.

Il settore energetico – un fattore chiave per la crescita economica e il dinamismo – ha un ruolo fondamentale nel sostenere la ripresa dal Covid-19. In effetti, riflettendo questo, il governo indonesiano ha piani ambiziosi per aumentare significativamente gli investimenti nelle energie rinnovabili e migliorare il funzionamento del suo settore elettrico.

La collaborazione in materia di elettricità e energie rinnovabili è integrata dalla cooperazione e dall’impegno tra il governo indonesiano, il PLN e l’AIE su una serie di priorità di politica energetica, tra cui la regolamentazione dei veicoli elettrici, gli investimenti nel sistema elettrico e i modi per ridurre le importazioni di energia.

