Tempo di lettura: 3 minuti

L’indice di prestazione sui cambiamenti climatici (CCPI) riflette le tendenze opposte dell’azione globale per il clima: Australia, Arabia Saudita e in particolare gli Stati Uniti destano grande preoccupazione in termini di emissioni e sviluppo di energia rinnovabile così come la politica climatica.

Con questi tre governi fortemente influenzati dalla lobby del carbone e del petrolio, non ci sono quasi segni di una seria politica climatica in vista. D’altro canto, il consumo globale di carbone sta diminuendo e il boom delle energie rinnovabili continua. In 31 dei 57 paesi ad alta emissione valutati, collettivamente responsabili del 90 percento delle emissioni, si registra una tendenza al ribasso delle emissioni.

“Il nuovo indice sul rendimento dei cambiamenti climatici mostra segni di un’inversione di tendenza globale delle emissioni, compreso il calo del consumo di carbone. Tuttavia, molti grandi paesi stanno ancora cercando di resistere a questa tendenza – soprattutto gli Stati Uniti. Vediamo opportunità per fermare l’aumento delle emissioni globali – ma molto dipenderà da ulteriori sviluppi in Cina e dalle elezioni negli Stati Uniti. Entrambi i paesi si trovano a un bivio “, afferma Ursula Hagen ( Germanwatch ), uno degli autori dell’indice presentato congiuntamente da Germanwatch, NewClimate Institute e Climate Action Network ( CAN ).

Otto paesi dell’UE classificati “alti” – Polonia e Bulgaria “molto bassi”

Poiché nessuno dei paesi valutati è già in un percorso compatibile con gli obiettivi climatici di Parigi, i primi tre posti della classifica rimangono liberi.

Mentre alcuni paesi dell’UE come la Svezia (4 °), ancora una volta all’avanguardia, e la Danimarca (5 °), uno dei migliori alpinisti, ottengono valutazioni complessive molto alte o molto alte, le prestazioni dei paesi dell’UE variano ampiamente: otto paesi dell’UE hanno un punteggio elevato, otto bassi e due molto bassi.

La Bulgaria (49 °) e la Polonia (50 °) sono i paesi con le prestazioni peggiori dell’UE, sia con un rating politico molto basso sia la Polonia con risultati da bassi a molto bassi sulle energie rinnovabili.

Il peggior performer europeo dell’anno scorso, l’ Irlanda , ha migliorato la sua posizione in classifica di sette posizioni (41 °).

L’Unione europea nel suo insieme al 22 ° posto, Germania 23 ° (entrambi “medi”). “L’UE ha perso alcuni gradi, ma potrebbe salire di nuovo se dovesse seguire la raccomandazione del nuovo presidente della Commissione europea di aumentare l’obiettivo di riduzione delle emissioni dal -40% al -55% entro il 2030 rispetto al 1990 e adottare un strategia a lungo termine per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 ”, afferma il Prof. Dr. Niklas Höhne del NewClimate Institute.

La Cina , il più grande emettitore globale, migliora ancora una volta la sua posizione al 30 ° posto (“medio”).

La Cina ha ottenuto ottimi risultati per la sua maggiore quota di energie rinnovabili nel mix energetico negli ultimi anni e valutazioni politiche relativamente buone, ma le scarse prestazioni in termini di emissioni ed efficienza energetica continuano a pesare pesantemente. Se la Cina implementa i suoi piani estesi per nuove centrali elettriche a carbone, c’è il rischio di una grave ricaduta in fondo alla classifica.

Solo due paesi del G20 nel campo principale della classifica – otto in fondo

Mentre solo due paesi del G20, il Regno Unito (7 °) e I ndia (9 °), sono classificati nella categoria “alta”, otto G20 paesi sono rimasti nel peggiore categoria dell’indice ( “molto basso”).

Australia (56 ° su 61), Arabia Saudita e soprattutto Stati Unitiesibirsi in modo particolarmente scadente: gli Stati Uniti sono i peggiori per la prima volta. Sotto l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti sono classificati “bassi” o “molto bassi” in quasi tutte le categorie; nella categoria politica climatica solo l’Australia ha registrato risultati peggiori, che hanno ricevuto 0 su 100 possibili punti sulla base della valutazione degli esperti climatici nel paese.

“Questa valutazione basata sulla scienza dimostra ancora una volta che in particolare i grandi inquinatori del clima non fanno quasi nulla per il cambiamento di trasformazione, abbiamo bisogno di profonde riduzioni delle emissioni per ridurre la corsa a cambiamenti climatici potenzialmente irreversibili. Se necessario e fortemente rafforzato il finanziamento del clima e la perdita e il sostegno ai danni di le nazioni ricche per i paesi più poveri dovevano essere incluse anche i vari paesi europei di rango superiore avrebbero ottenuto risultati molto più bassi nei punteggi “, Dr.

Informazioni sull’indice di prestazione dei cambiamenti climatici, sviluppato da Germanwatch e NewClimate Institute:

L’indice di prestazione sui cambiamenti climatici di Germanwatch e NewClimate Institute pubblicato insieme al Climate Action Network (CAN) è una classifica dei 57 paesi (nuovo: Cile) e dell’UE, collettivamente responsabili di circa il 90% delle emissioni globali di GHG. Le quattro categorie valutate sono: emissioni di gas a effetto serra (40%), energie rinnovabili (20%), consumo di energia (20%) e politica climatica (20%).

Quest’ultimo si basa su valutazioni di esperti da parte di ONG e gruppi di riflessione dei rispettivi paesi. All’interno delle categorie Emissioni di GHG, energie rinnovabili ed utilizzo di energia, il CCPI valuta anche in che misura i rispettivi paesi stanno adottando misure adeguate per raggiungere l’obiettivo globale di Parigi di limitare il riscaldamento globale a ben al di sotto dei 2 ° C. Perciò,

Fonte:

Germanwatch

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it