India, Tecnologia blockchain in fase sperimentale

Il governo indiano sta preparando una strategia per l’uso, a livello nazionale, della tecnologia blockchain con l’obiettivo di ridimensionare e distribuire la soluzione di contabilità distribuita per migliorare la governance.

Sanjay Dhotre, ministro di stato per l’elettronica e l’IT, ha dichiarato: “La tecnologia Blockchain è una delle aree di ricerca importanti che hanno un potenziale applicativo in diversi settori come governance, banche e finanza, sicurezza informatica e così via”.

MeitY ha supportato una multistituzionale progetto intitolato Distributed Center of Excellence in Blockchain Technology con il Center for Development of Advanced Computing (C-DAC), Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT) e altri come agenzie di esecuzione.

