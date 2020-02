India, Porto di Kandla: Sequestrata nave con missili e armi di provenienza Cina

Tempo di lettura: 1 minuto

La nave da carico specializzata COSCO DA CUI YUN è arrivata dal porto di Deendayal, Kandla, India occidentale, dalla Cina, il 3 febbraio 2020 ed è ancora ancoratain porto. Il suo prossimo scalo dovrebbe essere Karachi, in Pakistan, secondo quanto riferito da Mikhail Voytenko del Maritime Bulletin , the Maritime and Crimean Shipping News.

Secondo i rapporti locali, le autorità doganali e di sicurezza nazionali stanno perquisendo la nave dall’8 febbraio 2020, poiché vi sono sospetti che trasporti armi compreso alcuni missili.

La nave mercantile appartiene a una compagnia di spedizioni e logistica cinese COSCO sanzionata dagli americani l’anno scorso a causa della quale 145.000 tonnellate di petrolio indiano dal Messico furono bloccate in mare.

Lo scorso settembre gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a diverse società cinesi e ai loro massimi funzionari per la spedizione di petrolio iraniano, mettendo decine di supercisterne fuori dai limiti per i commercianti di energia occidentali. Come impatto diretto nella lista nera della compagnia di navigazione cinese Cosco, sono state messe a rischio 145.000 tonnellate di petrolio indiano.

Fonte : Great Game India

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it