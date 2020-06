India mobilita aerei e navi da guerra pronte a rispondere alla Cina

Tempo di lettura: 1 minuto

The Economic Times of India, citando una fonte che ha familiarità con la questione, ha dichiarato al capo dello staff Bipin Rawat che è stato chiesto di discutere i piani con tutte e tre le truppe per garantire la capacità dell’India di rispondere quando necessario.

Alla marina indiana fu dato il via libera per inviare navi da guerra allo Stretto di Malacca e in qualsiasi parte dell’Indo-Pacifico per trattare con la Cina .

Malacca è uno dei più grandi passaggi di passaggio del mondo per le navi e un’importante rotta di navigazione per le navi cinesi che entrano nell’Oceano Indiano.

Poco dopo l’incontro, presieduto dal Primo Ministro Narendra Modi, l’Aeronautica militare indiana ha dispiegato oltre 100 aerei militari di ogni tipo al confine con la Cina, la maggior parte dei quali caccia su-30MKI. .

I caccia Su-30MKI sono stati ufficialmente trasportati con il missile da crociera supersonico Brahmos, pronto per qualsiasi missione.

Secondo l’Economic Times, il governo indiano non vuole che accadano di nuovo eventi come uno scontro mortale ai confini. L’esercito indiano deve essere pronto ad affrontare le azioni insolite della Cina.

Aruna Sangita – Reporter Freelance ASIA (India e paesi limitrofi) – Mail, redazione@reporterspress.it