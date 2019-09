India, Leonardo DiCaprio sostiene la Fondazione Isha

Tempo di lettura: 1 minuto

La star di Hollywood Leonardo DiCaprio ha esteso il suo sostegno a “Cauvery Calling”, un movimento iniziato qui dalla Fondazione Isha.

“I fiumi dell’India sono gravemente in pericolo con la scomparsa di molti dei suoi piccoli fiumi. Unisciti a Sadhguru e alla Fondazione Isha nella loro lotta per preservare il fiume Cauvery “, ha recentemente affermato la star” Titanic “in un messaggio sulla sua pagina Facebook.

Il post è stato raccolto e condiviso e apprezzato ampiamente e ha attirato numerosi commenti, ha detto un comunicato di Isha lunedì.

L’anno scorso, Sadhguru Jaggi Vasudev è stato invitato dalla fondazione DiCaprio per l’evento Earth Sense.

Sadhguru Jaggi Vasudev ha annunciato il lancio di “Cauvery Calling” a luglio con l’obiettivo di rivitalizzare il fiume morente che è fonte di mezzi di sussistenza, irrigazione e acqua potabile per 84 milioni di persone.

Il movimento sosterrà centinaia di migliaia di agricoltori nel bacino di Cauvery per piantare 242 alberi del croro in un piano economico che dovrebbe far rivivere non solo il fiume ma anche le sorti degli agricoltori nel bacino.

Fonte

Un modo di vivere, uno stile di vita.