India lancia Whatsapp Bot per fermare disinformazione su COVID-19

Tempo di lettura: 1 minuto

Whatsapp è pronto ad aiutare il governo indiano a interrompere la disinformazione sulla pandemia. Il Primo ministro dell’India, Narendra Modi ha annunciato oggi che i cittadini possono inviare messaggi a un bot Whatsapp – MyGov Corona Helpdesk – per ottenere risposte autorevoli e immediate a domande come i sintomi della malattia virale e come chiedere aiuto.

“Come parte del nostro sforzo per assicurarci che tutti abbiano informazioni accurate e tempestive sul coronavirus, stiamo lavorando con il governo indiano e i governi nazionali di tutto il mondo “, ha affermato Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook.

Sharing correct information, avoiding incorrect panic.

Here is an effort by WhatsApp and @mygovindia to ensure you receive accurate and verified information on Coronavirus.

Please click on this link https://t.co/REabfIp5QT or send Hi on +919013151515. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/0maqUE3PvG

— Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2020