India Lamborghini con prospettive a lunga scadenza

Tempo di lettura: 3 minuti

Il produttore italiano di auto super sportive Lamborghini punta su un sano portafoglio ordini per prevenire un enorme calo delle vendite in India quest’anno a causa della pandemia di coronavirus in quanto riprende le consegne di veicoli da questo mese dopo aver riavviato le operazioni a seguito di rilassamenti di blocco, secondo un funzionario dell’azienda senior. Mentre i nuovi ordini sono lenti a venire, Lamborghini India non sta assistendo a cancellazioni delle prenotazioni, anche se alcuni clienti hanno chiesto consegne in ritardo a causa della crisi sanitaria.

“Abbiamo ancora una solida banca ordini per Urus e abbiamo anche lanciato la nuova Evo RWD all’inizio dell’anno. Questo ci ha aiutato a costruire la banca ordini per l’anno, che fungerà da grande supporto in termini di ottenimento di alcuni numeri decenti quest’anno “, ha detto il capo della Lamborghini India Sharad Agarwal.

La società, che lo scorso anno ha venduto 52 unità dei suoi veicoli di lusso che hanno un prezzo superiore a 2,5 Rs in India, ritiene che le sue vendite quest’anno non corrisponderanno a tale cifra.

“Sicuramente, potremmo non raggiungere lo stesso numero dell’anno scorso, ma questa banca ordini ci sosterrà sicuramente nel (prevenire) un declino, che non è così negativo come l’industria”, ha aggiunto, aggiungendo che “la cosa buona è qualunque banca ordini non abbiamo riscontrato alcun annullamento e i clienti sono ancora impegnati con noi “.

Ammettendo che ci sono ritardi nelle consegne a causa della chiusura dello stabilimento dell’azienda in Italia dal 13 marzo al 25 aprile a causa della pandemia, ha detto che ci sono anche alcuni casi in cui i clienti stanno cercando di rinviare la consegna delle auto prenotate di uno o due mesi .

“Questo è giusto perché questo è il tipo di ambiente che non puoi spingere. Nel complesso, vedo ancora un segnale positivo che non stiamo vedendo arrivare i clienti e dire ora che non voglio prendere la macchina”

Dall’8 giugno, la società aveva riaperto i concessionari dopo Unlock 1.0 e ha ripreso circa il 50% delle operazioni. Sebbene il mercato si stia muovendo lentamente e gradualmente, rimane incerto come andrà l’anno, ha aggiunto Agarwal.

“Dobbiamo vedere come iniziano a venire i nuovi ordini e dobbiamo vedere la situazione sul campo … I nuovi ordini saranno leggermente più lenti a meno che non iniziamo a vedere segnali positivi e il business diventa più positivo perché le priorità oggi sono diverse.

“Il motivo è cambiato per le persone. Il motivo è di rimanere pertinenti, prendersi cura della propria gente, prendersi cura delle proprie attività. Si riflette anche sulla domanda (di veicoli) “, ha detto.

Sebbene i nuovi ordini saranno principalmente per il prossimo anno, Agarwal ha dichiarato: “Stiamo ancora cercando di vedere gli ordini per la produzione di novembre o dicembre, e quindi inizieranno a muoversi per il prossimo anno. Per alcuni modelli, stiamo già prendendo ordini per il prossimo anno. ”

Agarwal ha inoltre affermato che la società riprenderà le consegne da questo mese con l’arrivo di alcune auto.

“La fabbrica è stata chiusa dal 13 marzo al 25 aprile e dopo che la produzione è iniziata. Ci sono auto che sono state prodotte a maggio e giugno, siamo ricevendolo a luglio “, ha detto.

Secondo le prospettive, se l’economia rallenta ulteriormente, il segmento del super lusso diminuirà sicuramente più del segmento dei volumi di massa poiché “il segmento del super lusso è guidato dalle emozioni”,

Ha detto fin dal momento del rilassamento del blocco, il mercato complessivo delle autovetture ha visto la domanda a livello di entrata poiché molte persone stanno cercando un modo di trasporto personale e vogliono evitare il trasporto pubblico.

“Quindi ci sarà un aumento della domanda nel livello base, ma i segmenti di lusso, premium e super lusso vedranno un declino molto più netto perché in questi segmenti non hai davvero bisogno di un modo di trasporto personale, hai già abbastanza auto nel casa “, ha detto Agarwal.

Affermando che rimane abbastanza incerto su come andrà a finire l’anno, ha detto: “Stiamo prendendo ogni mese come unità indipendente e provando a aggirare questo perché è molto difficile pianificare oggi cosa vuoi fare in Q3 e Q4.”

Tuttavia, ha espresso ottimismo sul fatto che il prossimo anno sarà migliore.

“Entro il primo trimestre del prossimo anno, le cose cambieranno e non vedremo ancora il 2021 come una sfida. Se alcuni risultati positivi arrivano entro la fine del terzo trimestre e l’inizio del primo trimestre nel 2021, le cose riprenderanno”, ha detto Agarwal.

Aviation, Car, Shipping, Transport, Yacht, other – Mail, redazione@reporterspress.it