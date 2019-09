India, Economia e tasso di crescita

Tempo di lettura: 2 minuti

La liberalizzazione economica dell’India ha avuto una moltitudine di impatti, alcuni dei quali positivi e altri negativi per la sua gente. Gli investimenti esteri nel paese (inclusi investimenti diretti esteri , investimenti di portafoglio e investimenti raccolti sui mercati dei capitali internazionali) sono aumentati da un minuscolo $ 132 milioni nel 1991-1992 a $ 5,3 miliardi nel 1995-1996.

D’altra parte, ha anche permesso a un certo numero di società come Enron di investire più facilmente in India, in progetti troppo costosi.

Secondo il Senato degli Stati Uniti, la più grande quota di investimenti esteri diretti in India dal 1992 proveniva da Enron (oltre il 10%).

Tuttavia, istituzioni come l’ OCSE lo hanno applaudito:

La sua crescita annuale del PIL pro capite è accelerata da solo l’1¼ per cento nei tre decenni successivi all’indipendenza al 7½ per cento attuale, un tasso di crescita che raddoppierà il reddito medio in un decennio …. Nei settori dei servizi in cui la regolamentazione del governo è stata allentata significativamente o è meno oneroso – come comunicazioni, assicurazioni, gestione patrimoniale e tecnologia dell’informazione – la produzione è cresciuta rapidamente, con esportazioni di servizi informatici che hanno reso i servizi particolarmente forti. In quei settori infrastrutturali che sono stati aperti alla concorrenza, come le telecomunicazioni e l’aviazione civile , il settore privato si è dimostrato estremamente efficace e la crescita è stata fenomenale.

- OCSE –

L’elezione di AB Vajpayee come Primo Ministro dell’India nel 1998 e la sua agenda è stata vista da alcuni come un gradito cambiamento. La sua prescrizione per accelerare il progresso economico includeva possibili soluzioni degli eccezionali problemi legati alla guerra fredda con l’Occidente e l’ulteriore apertura degli IDE.

In tre anni, l’Occidente stava sviluppando un po ‘di fascino per il potere dell’India, alimentato da IT e BPO. Entro il 2004, l’Occidente prenderebbe in considerazione gli investimenti in India, qualora le condizioni lo consentano.

Alla fine del mandato di Vajpayee come primo ministro, era stato istituito un quadro per gli investimenti esteri.

Il nuovo governo entrante del Dr. Manmohan Singh nel 2004 ha ulteriormente rafforzato le infrastrutture necessarie per accogliere gli IDE.

I frutti della liberalizzazione hanno raggiunto il loro picco nel 2006, quando l’India ha registrato il suo più alto tasso di crescita del PIL del 9,6%. Con questo, l’India divenne la seconda maggiore economia in più rapida crescita al mondo, vicino solo alla Cina.

Il tasso di crescita è rallentato in modo significativo nella prima metà del 2012.

Un rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) afferma che il tasso di crescita medio del 7,5% raddoppierà il reddito medio in un decennio e ulteriori riforme accelererebbero il ritmo.

L’economia è quindi rimbalzata al 7,3% di crescita nel 2014-2015.

Fonte

wikipedia.org

