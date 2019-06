[Indagine] I superyacht in visita in Giappone tra il 2015 e il 2018

i superyacht in visita in Giappone tra il 2015 e il 2018 rappresentano circa l’1,5% della flotta globale. Come destinazione di un superyacht, è paragonabile a Cipro e al Brasile, che rappresentano rispettivamente l’1,6 e l’1,4 per cento della flotta. Negli ultimi tre anni, tuttavia, il Giappone è cresciuto in popolarità, passando dal sesto paese più visitato nel Sud-est asiatico per il 2015 al quinto nel 2018.

Le normative sui movimenti tra i porti giapponesi sono cambiate di recente, rendendo più semplice la crociera intorno a ciascuna area, che potrebbe aver contribuito a questo aumento. Tra il 2015 e il 2018, il segmento di dimensioni maggiori di 90 m ha visitato l’1, 5% in Giappone, con un LOA medio di yacht che visitano la regione a 45,36 m.

