[Indagine Giornalistica] Le mascherine da usare nello Sport

La prima cosa da tenere in mente è che l’autocertificazione va portata sempre in due copie, aggiornata all’ultima versione, insieme alla carta d’identità, il tesserino sportivo, il kit (fazzoletti, gel, guanti e mascherina).

L’ultimo DpCm ed ogni altro documento istituzionale ha creato confusione fra attività motoria e sportiva, senza spiegare nulla sulle due definizioni (salvo ultim’ora).

L’attività fisica all’aperto è quella di effettuarla da soli; se in compagnia è d’obbligo con un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

Nel ciclismo, nei runners, ed altri sport all’aria aperta, consigliano distanze dai 10 ai 20 metri. Ovviamente sono test scientifici sui quali alla pratica diventa difficoltoso per varie motivazioni, compreso quelle logistiche.

Per quanto concerne la mascherina da indossare, quella chirurgica raccomandata dal governo, od altre simili con tre strati, vanno inserite all’interno di un involucro di plastica, possibilmente con chiusura.

Stiamo leggendo in giro su bolg e riviste di sport, ciclismo compreso, delle assurdità. E’ vero che una mascherina con tessuti specifici si deteriorino con caldo e umidità.

La mascherina chirurgica è inadatta all’attività sportiva? Si, come tutte le altre, per il semplice fatto che trattasi di un problema di ordine respiratorio.

La mascherina NON va indossata mentre pedaliamo, altrimenti dovremmo fare una denuncia contro chi potrebbe obbligare tale dispositivo.

Chiunque sta raccomandando di indossare la mascherina mentre pedaliamo o corriamo, sta dicendo il FALSO!

Altro discorso è quello di una mascherina chirurgica da mettere nella tasca di una maglietta sudata, in una giornata calda e umida non è logicamente poi da usare. La soluzione è inserirla in una busta di plastica.

Le mascherine chirurgiche costano poco più di 50 centesimi a differenza di quelle vendute dalle aziende nel settore sportivo, anche se dai colori differenti, tessuti tecnici, belle, forse comode, ma molto costose e non sono presidi medici, ecc.

L’attività fisica, motoria e sportiva, si definisce tale se eseguita in modo che il fisico può svolgere una attività a beneficio, e non maleficio come indossare una mascherina SEMPRE!

La mascherina va indossata quando ci sono intorno delle persone, al fine di evitare il contagio (Vero, falso, vedete voi).

Nel contempo, diverse aziende del settore sportivo si sono indirizzate a produrre mascherine, realizzate con materiali tecnici, tutte lavabili.

Queste mascherine NON sono dispositivi medici e, di conseguenza, non ci proteggono dal contagio (leggete cosa sono i virus).

Qualche produttore da le proprie indicazioni, che cambiano a seconda dei materiali utilizzati, per le loro mascherine con lavaggi da 60° a 90° (???). Vaporizzare/nebulizzare con soluzione di acqua e alcool denaturato 90° o etilico (Controllate bene gli ingredienti perché ve ne sono anche di tossici).

Attenzione: La mascherina va gettata nel differenziato.

In merito all’emergenza Coronavirus, è bene ricordare che l’uso delle mascherine di protezione deve necessariamente accompagnarsi alle norme igieniche di base, come: lavarsi le mani prima e dopo aver manovrato la mascherina (prima di indossarla, prima di toglierla e dopo averla tolta).

Le mascherine, nello specifico, sono utili per proteggere le vie respiratorie, impedendo o limitando l’ingresso di particelle aerodisperse nocive, a seconda del tipo di barriera filtrante di cui si compongono.

E’ consigliabile seguire alcune regole fondamentali per poter utilizzare al meglio la propria mascherina. Qui di seguito elenchiamo quelle più importanti:

Come usare le mascherine:

Prendere gli elastici e portarli dietro le orecchie

Tenere coperte sempre le parti interessate, quali mento bocca e naso

Verificare la tenuta della mascherina prima del suo utilizzo

Ricordare sempre di detergere e disinfettare le proprie mani prima e dopo aver gestito la propria mascherina.

Per tutte le altre informazioni riguardanti la protezione e la prevenzione da Coronavirus, vi consigliamo di consultare il sito del Ministero della Salute / Interno / Ufficio Sport / Governo.

