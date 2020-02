Inalazione di aria inquinata provoca danni fisici e mentali

Tempo di lettura: 2 minuti

L’inquinamento atmosferico fa male ai nostri polmoni , ma questa recensione evidenzia prove di effetti di più ampia portata, anche sulla nostra salute mentale. Questa sintesi di ricerca mostra che le esposizioni all’inquinamento atmosferico riducono la felicità dichiarata e la soddisfazione della vita e aumentano i sintomi di ansia. Inoltre, l’inquinamento atmosferico è stato associato ad aumenti segnalati di depressione, schizofrenia e autismo.

La respirazione nell’aria inquinata può anche aumentare i rischi di abuso di sostanze, autolesionismo e persino suicidio, specialmente tra gli uomini. Altrettanto preoccupante, può ridurre il funzionamento cognitivo e limitare la nostra qualità del processo decisionale. L’inquinamento atmosferico è anche collegato a comportamenti più criminali, sia crimini violenti come omicidio e aggressione, sia crimini di proprietà come furto con scasso e furto d’auto.

Quando i livelli di inquinamento dell’aria sono elevati, le persone limitano le loro attività all’aperto salutari e fanno meno attività fisica. Alcune persone spendono soldi per maschere e purificatori d’aria, mentre altre contemplano la migrazione da regioni inquinate. Per coloro che rimangono fermi e fanno fronte agli effetti dell’inquinamento atmosferico, l’assenteismo sul lavoro aumenta, mentre la produttività del lavoro diminuisce, anche all’interno. Mucchi di studi sulla salute ci dicono che l’esposizione all’inquinamento atmosferico causa anche costosi problemi di salute come attacchi di asma, malattie cardiache, malattie polmonari ostruttive croniche e bronchite. Un recente studio di ricerca condotto dalla NRDC indica che gli americani stanno già pagando milioni di dollari ogni anno per le cure mediche negli ospedali e nei pronto soccorso per curare i problemi di salute legati all’inquinamento atmosferico.

Quindi, questo è ciò che significa l’inquinamento atmosferico per le persone: riduzione della salute mentale e fisica, più rischi di criminalità, meno attività fisica all’aperto, produttività del lavoro limitata e costi sanitari più elevati. E le principali fonti di inquinamento dell’aria esterna, i combustibili fossili, stanno anche peggiorando la crisi climatica, minando seriamente la nostra salute e il nostro benessere. Ci sono circa 64.000 morti premature negli Stati Uniti ogni anno a causa dell’inquinamento atmosferico. Cambiamolo!

Un’azione ampliata sull’efficienza energetica e uno spostamento accelerato verso l’utilizzo di fonti energetiche più pulite e rinnovabili possono aiutarci a evitare i molti problemi sanitari gravi e costosi causati dall’inquinamento atmosferico e anche a mitigare i cambiamenti climatici.

Pensa all’enorme opportunità di un mondo senza inquinamento atmosferico. Potremmo rapidamente iniziare a invertire i danni alle nostre menti e ai nostri corpi perché i miglioramenti della salute derivanti dalla riduzione dell’inquinamento atmosferico sono osservabili in poche settimane . Potremmo ridurre i tassi di criminalità, offrire maggiori opportunità di esercizio fisico sano all’aperto, promuovere una maggiore produttività lavorativa e ridurre le spese sanitarie. Queste sono le nette vittorie dell’aria pulita.

Fonte : nrdc.org

