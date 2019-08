In quali paesi le banche fanno piu’ profitti?

Tempo di lettura: 2 minuti

I profitti nel settore bancario sono costantemente aumentati dalla crisi finanziaria. Proprio l’anno scorso, il settore bancario globale ha incassato $ 1,36 trilioni di dollari in profitti al netto delle imposte ⁠, il totale più elevato del settore registrato negli ultimi 20 anni.

Quali sono i driver dietro entrate e profitti nel settore dei servizi finanziari e dove esistono le maggiori opportunità in futuro?

L’infografica di oggi ci viene da McKinsey & Company e sfrutta le informazioni proprietarie dal loro database.

Utilizzando i dati provenienti da oltre 60 paesi, si nota che i profitti bancari storici per regione, visualizzando anche i rapporti chiave che aiutano a dimostrare perché determinati paesi sono più redditizi per il settore, avvengono in particolari aree geografiche.

Iniziamo dagli utili bancari con una ripartizione al netto delle imposte per regione, nel tempo.

Utile bancario per anno e regione ($ B)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Globale ($ B) $ 388 $ 530 $ 635 $ 703 $ 859 $ 963 $ 1.070 $ 1.065 $ 1.144 $ 1.356

stati Uniti $ 19 $ 118 $ 176 $ 263 $ 268 $ 263 $ 291 $ 275 $ 270 $ 403

Cina $ il 95 $ 135 $ 174 $ 225 $ 255 $ 278 $ 278 $ 270 $ 301 $ 333

Europa occidentale $ 78 $ 34 $ 21 – $ il 70 $ 28 $ il 95 $ 154 $ 159 $ 186 $ 198

Resto del mondo $ 196 $ 243 $ 265 $ 285 $ 309 $ 327 $ 348 $ 361 $ 387 $ 421

Si evince che nel 2018, gli Stati Uniti, hanno incassato $ 403 miliardi di profitti al netto delle imposte nel settore bancario however, tuttavia la Cina si colloca al secondo posto molto vicino, raggiungendo $ 333 miliardi.

Sebbene non vi siano dubbi sul fatto che i servizi finanziari possano essere redditizi, in quasi ogni angolo del globo, ciò che è meno ovvio è da dove proviene effettivamente questo profitto.

La verità è che il sistema bancario può variare notevolmente a seconda della posizione, quindi ciò che determina il valore per le banche in un paese può essere completamente differente in altre.

Di seguito dati e rapporti provenienti da quattro luoghi molto diversi, per avere un’idea di come i mercati dei servizi finanziari possono variare.

Nazione RARC / PIL Penetrazione di prestiti / PIL Margini (RBRC / prestiti totali)

Margine di costo del rischio

Media globale 5,1% 124% 5.0% 0,8%

stati Uniti 5,4% 121% 5.0% 0,4%

Cina 6,6% 147% 6,0% 1,4%

Singapore 13,0% 316% 4,6% 0,4%

Finlandia 3,4% 133% 2,8% 0,2%

In America, le banche concedono prestiti principalmente al settore del commercio al dettaglio.

In Cina, vi è una maggiore penetrazione su base all’ingrosso – di solito vengono concessi prestiti a società o altre entità simili.

I margini sui prestiti sono un modo per i banchieri di valutare il potenziale di un mercato ed i margini negli Stati Uniti e in Cina sono entrambi (o superiori) la media globale.

Nel frattempo, per confronto, la Finlandia ha margini più vicini alla metà della media globale.

La Cina detiene ancora margini di costo del rischio più elevati rispetto alla media globale. D’altronde, mercati affermati come Singapore, Finlandia e Stati Uniti hanno tutti margini di rischio inferiori alla media globale.

Quali sono i mercati geografici che hanno il potenziale per crescere in chiave di servizi finanziari in futuro?

Africa sub-sahariana

Nonostante abbia 16 volte la popolazione del Sudafrica, il resto dell’Africa sub-sahariana genera ancora meno profitti bancari. Con tassi di penetrazione dei prestiti inferiori e rapporti RARC / PIL, esiste un potenziale significativo in tutto il continente.

India e Indonesia

Rispetto ad economie simili in Asia, sia l’India che l’Indonesia presentano un’interessante opportunità bancaria a causa dei loro margini elevati e dei bassi tassi di penetrazione dei prestiti.

Cina

Sebbene la Cina abbia un elevato tasso di penetrazione complessiva dei prestiti, la categoria dei prestiti al dettaglio ha ancora molto potenziale data la popolazione del paese e la classe media in crescita.

I settori più appetibili sono la trasformazione digitale, l’invecchiamento della popolazione e le nuove opportunità di servizio nella sanità.

Autore

Jeff Desjardins

Fonte

visualcapitalist.com

Nota di redazione

Testo dell’articolo tradotto e ridotto in alcune parti, compreso il titolo.

Giornalista