Impegno con i meccanismi internazionali sui diritti umani in Cile

La Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada , un’organizzazione femminista di lunga data in Cile, ha indetto una serie di seminari sul rafforzamento delle capacità sull’azione della società civile e sui diritti umani per le donne e le organizzazioni femministe che lavorano per far avanzare i diritti delle donne in diverse regioni del paese.

La nostra responsabile del programma per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, Alejandra Lozano Rubello, ha tenuto il seminario sull’impegno della società civile con il meccanismo internazionale per i diritti umani come mezzo per far avanzare l’agenda femminista.

Al seminario hanno partecipato 18 attiviste e sostenitrici femministe in tutto il paese ed è stata moderata da Verónica Matus, Vicepresidente della Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada e Presidente del Directorio de the Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN.

