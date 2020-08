Il veicolo intercontinentale Hypersonic Glide della US Air Force

Tempo di lettura: 1 minuto

L’Air Force Nuclear Weapons Center, l’agenzia che gestisce l’arsenale nucleare del servizio, potrebbe aver mostrato, su un sito web pubblico, la ricerca di tecnologie per un veicolo ipersonico a planata intercontinentale (HGV).

Se l’Air Force sta progettando armi ipersoniche intercontinentali con capacità nucleare, questo sarebbe uno sviluppo significativo, questo è ciò che ha riportato Aviation Week.

La storia fa parte di una richiesta di informazioni (RFI) inavvertitamente inviata dall’Air Force Nuclear Weapons Center il 12 agosto 2020 ove, “alti funzionari del Pentagono dicono che non c’è stato alcun cambiamento a una politica che ‘ rigorosamente “limita la classe emergente di alianti ipersonici e missili da crociera alle testate non nucleari”.

“Il Dipartimento della Difesa (DOD) ha tre diversi prototipi operativi per i mezzi pesanti in fase di sviluppo: l’Air Force AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, the Army’s Long Range Hypersonic Weapon and the Navy’s Intermediate Range Conventional Prompt Strike”.

Attualmente, solo gli Stati Uniti limitano ufficialmente i propri sviluppi sui mezzi pesanti alle testate convenzionali. La Russia ha schierato l’HGV “Avangard” con armi nucleari sull’ICBM SS-19, mentre la Cina sta testando un velivolo ipersonico a raggio intercontinentale con armi nucleari.

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it

