Il turismo spaziale sta per diventare una realtà

Tempo di lettura: 2 minuti

La compagnia di viaggi spaziali Virgin Richard Galans di Sir Richard Branson ha debuttato sul design della cabina per il suo veicolo spaziale SpaceShipTwo, un veicolo simile a un aereo a propulsione a razzo che porterà presto i passeggeri verso le stelle.

L’intera famiglia dei marchi Virgin Group, dalla compagnia aerea Virgin Atlantic alla linea di crociera Virgin Voyages, è nota per le sue audaci scelte di design e Virgin Galactic si adatta abbastanza bene ai suoi fratelli. Progettato dal team interno del marchio, in collaborazione con la società londinese Seymourpowell, l’interno di SpaceShipTwo è futuristico ed elegante, illuminato naturalmente con illuminazione d’atmosfera a LED.

I sei sedili passeggeri di colore blu realizzati in fibra di carbonio e alluminio sono la caratteristica tecnica di spicco della cabina. Durante il volo, i piloti saranno in grado di regolare le posizioni dei sedili per massimizzare il comfort dei passeggeri.

Durante il lancio, la configurazione dei posti sarà ottimizzata per gestire le intense forze g percepite dagli occupanti del piano spaziale, quindi mentre a “altitudine di crociera”, a circa 50 miglia sopra la superficie della Terra, saranno posizionate per massimizzare la spazio in cabina per consentire agli ospiti di fluttuare in assenza di gravità. Avranno anche schermi dello schienale per visualizzare le informazioni di volo per i passeggeri.

Mentre sono nello spazio, i passeggeri sono incoraggiati a esplorare una delle 17 finestre sparse in tutta la cabina, la più grande delle quali è circondata da maniglie in schiuma morbida (gli astronauti principianti sono sempre un po ‘goffi la prima volta che sperimentano zero-g!).

La cabina è inoltre fiancheggiata da 16 telecamere per catturare l’intera esperienza in modo che i passeggeri non debbano perdere tempo a scattare selfie: invece, possono semplicemente immergersi nelle viste raramente viste della Terra.

Virgin Galactic sta attualmente vendendo biglietti per voli a bordo di SpaceShipDue per $ 250.000 al posto, con un elenco passeggeri attuale lungo circa 600 persone.

Sebbene il veicolo spaziale sia ancora in fase di test, la società spera di inviare i propri clienti nello spazio entro la fine di quest’anno. E per quelli di noi che non sono ancora in grado di permettersi un biglietto, puoi avere un assaggio dell’esperienza ed esplorare la cabina SpaceShipTwo attraverso una nuova app in realtà aumentata disponibile nell’App Store e Google Play.

‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it