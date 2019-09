Il tessuto foderato di grafene potrebbe rallentare la diffusione della malaria

Tempo di lettura: 3 minuti

Una nuova ricerca suggerisce che il rivestimento dei vestiti con il grafene potrebbe impedire la diffusione della malaria, poiché le zanzare non sono in grado di captare i segnali chimici dal corpo che li incoraggiano a mordere. Il grafene ha anche agito come una barriera fisica negli esperimenti con il materiale, essendo troppo forte per essere morso dalle zanzare.

I ricercatori della Brown University hanno pubblicato il documento “Prevenzione del morso di zanzara attraverso strati di barriera al grafene”, in Atti della National Academy of Sciences , in cui “esplorano un metodo non chimico per la prevenzione del morso di zanzara basato sul grafene, il foglio atomicamente sottile di atomi di carbonio , come potenziale materiale barriera. ”

Il grafene, un nanomateriale che è stato oggetto di molte teorie e studi sin dal 1900, è un tipo di carbonio che è costituito da un singolo strato di atomi in un reticolo esagonale bidimensionale.

Nonostante sia di natura leggera, il grafene è 100 volte più resistente dell’acciaio, è quasi trasparente ed è altamente conduttivo, e il suo primo brevetto è stato accettato solo nel 2006.

Lo studio spiega che sono stati realizzati materiali a base di grafene per rilevamento, regolazione della temperatura, protezione chimica, meccanica e radiativa e accumulo di energia, ma finora non è stata esplorata la possibilità che il materiale di grafene possa proteggere dalle punture di zanzara.

“Le zanzare sono importanti vettori per le malattie in tutto il mondo e c’è molto interesse nella protezione non chimica delle punture di zanzare”, ha affermato l’autore senior dello studio, il professor Robert Hurt della Brown University.

“Abbiamo lavorato su tessuti che incorporano il grafene come barriera contro i prodotti chimici tossici e abbiamo iniziato a pensare a cos’altro potrebbe essere utile l’approccio”, ha continuato. “Pensavamo che forse il grafene potesse fornire anche protezione contro le punture di zanzara.”

Il grafene funge da barriera chimica e fisica

I ricercatori hanno condotto esperimenti in cui alcuni partecipanti avevano le braccia coperte con pellicole di ossido di grafene e una garza, e altri solo con una garza. I partecipanti hanno quindi messo le braccia in un recinto per zanzare per vedere se si sarebbero morsi.

Hanno scoperto che i partecipanti coperti sia nella garza che nell’ossido di grafene non sono stati morsi affatto.

“Con il grafene, le zanzare non stavano nemmeno atterrando sulla zona della pelle – non sembravano curarsene”, ha spiegato Cintia Castilho, una dottoranda della Brown University e autrice principale dello studio.

“Avevamo supposto che il grafene sarebbe stata una barriera fisica al morso, attraverso la resistenza alla perforazione, ma quando abbiamo visto questi esperimenti abbiamo iniziato a pensare che fosse anche una barriera chimica che impedisce alle zanzare di percepire che c’è qualcuno”.

Per confermare che era il grafene che scoraggiava le zanzare, il sudore umano veniva applicato all’esterno del materiale di grafene, che attirava gli insetti per cercare di nutrirsi.

Ciò ha confermato che il grafene non stava innescando l’istinto delle zanzare di mordere bloccando i segnali chimici prodotti dal sudore sul corpo, il che avvisa le zanzare che una potenziale fonte di cibo si trova nelle vicinanze.

La tecnologia deve essere perfezionata prima di poter essere venduta come capo

Tuttavia, una significativa debolezza dell’ossido di grafene è che perde la sua efficacia quando si bagna, il che significa che gli indumenti allacciati con il materiale non potrebbero essere indossati sotto la pioggia.

Sfortunatamente, è in condizioni umide e umide in cui le zanzare amano vivere. I ricercatori si sono rivolti a un tipo di grafene con contenuto di ossigeno ridotto (rGO) ma hanno scoperto che sebbene fosse efficace sia in condizioni asciutte che bagnate, non era traspirante.

