Il soggetto Coronavirus asintomatico

L’argomento è stato trattato da questa testata giornalistica tempo addietro, ci ritorniamo per due motivi: il primo perché le persone sono state terrorizzate dai media mainstream con notizie infondate, spesso fuorvianti, senza approfondire la materia sui batteri e germi. In secondo, le persone hanno l’idea del contagio con specifiche entità patogene, aggressive e maligne, in grado di passare da un ospite all’altro.

Il “Contagio”, nella definizione medica, è la trasmissione della malattia per contatto infettiva che può essere comunicata da una persona che ne è affetta o attraverso un oggetto che essa ha toccato. Il dizionario a questo proposito parla di “virus o altri agenti infettivi” o di “qualcosa che funga da tramite per la trasmissione della malattia con mezzi diretti o indiretti”.

Gli asintomatici, in tutte le loro sotto definizioni, non possono passare ad altri la loro malattia, non più di quanto possa trasmettere la propria salute. Qualcosa di simile al contagio sembra avvenire quando una persona in condizioni gravemente tossemiche viene messa a contatto con un’altra che si trovi in una situazione similare, attivando in questo modo una crisi risanante.

Il romanzo coronavirus è orchestrato in modo intelligente da chi conosce molto bene virus, batteri e germi, ma soprattutto la psicologia umana, ovvero la caverna di Platone con foche, piccioni, criceti da cantina, ecc.

Quindi i cosiddetti asintomatici non esistono, ma diventano zombi infetti a piacere di tizio e caio per fare test, tamponi e trattamenti sanitari.

Di norma, non è possibile trasmettere ad altri il proprio carico di tossicità, a meno che esso non venga estratto dal nostro corpo (come accade nelle donazioni di sangue) e poi iniettato ad un’altra persona (ad esempio con una trasfusione). In questo caso può verificarsi un contagio medicamente indotto o malattia iatrogenica, che non ha però nulla a che fare con quelli che si verificano nell’ambito dei naturali processi biologici della vita.

In realtà il cosiddetto “contagio” non esiste, poiché gli unici agenti in grado di produrre malattie sono le abitudini nocive come l’abuso di alcool, caffè, sigarette, farmaci, cibi-spazzatura, cibi raffinati, scarsità di riposo, mancanza di esercizio e di luce solare, ecc.

Sono le abitudini di vita sbagliate che generano le malattie che vediamo diffuse tra la popolazione. Non c’è nessun “insetto che gira”: è ciò che facciamo al nostro corpo che distrugge le sue necessità sistemiche.

Ovviamente però se volete credere ai media mainstream, ai professionisti dell’informazione ed a coloro che dicono il contrario di quanto è la realtà, fate pure. Il corpo è vostro…la salute idem! Non lamentatevi perché è la giusta punizione divina di chi preferisce stare in caverna al buio, piuttosto che provare a vedere la luce un pezzo alla volta.

